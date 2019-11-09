Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России подвел итоги встречи. Игра прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Тедеско считает, что «Спартак» заслужил победу над «Крыльями Советов»

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