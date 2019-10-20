Новый главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» — итальянский специалист Доменико Тедеско, считает, что команде не нужны кардинальные изменения. Об этом он рассказал 20 октября на встрече с журналистами.

Тедеско считает, что «Спартаку» не нужны кардинальные изменения

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