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Политика Член СПЧ Тамара Морщакова заявила о выходе из совета Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила РБК, что написала заявление о выходе из состава совета и отправила его в общую рассылку СПЧ.

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Происшествия В Подмосковье нашли тела предполагаемых жертв банды Олега Шишканова В Раменском районе Подмосковья обнаружены тела четырёх человек, предположительно, убитых в 2012 году преступной группировкой Олега Шишканова (Медведева), более известного как Шишкан.

Общество Дженнифер Лоуренс вышла замуж за Кука Марони Дженнифер Лоуренс, звезда «Людей Икс» и «Голодных игр», вышла замуж за галериста Кука Марони.

Общество Росстандарт предлагает новый способ борьбы с недоливом топлива на АЗС Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что в ближайшее время у его ведомства появится возможность совершать контрольные закупки топлива на АЗС.

Космос Предложено новое объяснение «незаметности» инопланетян По мнению Зазы Османова, инопланетяне могут существовать, прогресс может позволить им исследовать Вселенную, и они не прячутся от землян или кого бы то ни было намеренно, но все же остаются незаметными.

Общество Детей освободят от платы за вывоз мусора В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.

Политика Путин обсудил с Макроном Сирию и Украину Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили обстановку на северо-востоке Сирии, а также Украину, говорится на сайте Кремля.

Политика Правительство утвердило положение об учениях по устойчивому Рунету «Утвердить прилагаемое положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования», — говорится в документе.

Общество Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.

Кино Критики высоко оценили продолжение саги о «Терминаторе» Критики опубликовали в Сети первые отзывы на третью часть франшизы «Терминатор: Темные судьбы».

Теннис Медведев, Хачанов и Рублев вошли в сборную России на Кубок Дэвиса Российские теннисисты Даниил Медведев, являющийся четвертой ракеткой мира, Карен Хачанов (9) и Андрей Рублев (22) вошли в сборную России.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Армия и оружие Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).

Политика Украинский актер предложил оградиться стеной от ДНР и ЛНР Украинский актер и писатель Антин Мухарский предложил возвести стену на границе с ДНР и ДНР. Об этом сообщают украинские СМИ.

Происшествия Суд продлил арест фигуранту «московского дела» Чирцову Басманный районный суд Москвы принял решение о продлении ареста фигуранту «московского дела» Никите Чирцову до 27 января 2020 года, сообщает «Медиазона».

Политика Постпредство России заявило о блокировке США работы комитета ГА ООН Соединённые Штаты заблокировали полноценную работу делегации России и ряда других стран в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам разоружения из-за своей визовой политики, заявил российский зампостпреда при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.

Фигурное катание 15-летняя Щербакова стала рекордсменом женского фигурного катания By a lot https://t.co/8T39z8dsLZ pic.twitter.com/D1LIvAXj3x — SkatingScores (@SkatingScores) October 20, 2019 Для юной подопечной тренера Этери Тутберидзе победа на Skate America в Лас-Вегасе стала первой во взрослом фигурном катании.

Общество Олег Монгол одолел «Руки-базуки» в бою по правилам ММА Хакасский блогер Олег Монгол запрещенным в профессиональном ММА приемом одолел Кирилла "Руки-Базуки" Терешина в поединке по альтернативным правилам ММА.

Политика Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.

Гаджеты Huawei анонсировала продажи фитнес-трекера Band 4 в России Huawei объявила о старте продаж в России умного браслета Band 4. Об этом говорится в сообщении компании.

Авто Новый Hyundai Grandeur лишился камуфляжа Автомобиль полностью лишился камуфляжа, что позволяет рассмотреть его пристальнее.