Футбол

RT на русскомRT на русскомТедеско считает, что у «Спартака» отличные защитники

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил игровые качества защитников команды.
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Sports.ru17:53

Тедеско считает, что у «Спартака» отличные защитники

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