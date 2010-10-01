Футбол
RT на русскомТедеско считает, что у «Спартака» отличные защитники
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил игровые качества защитников команды.
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Политика
Член СПЧ Тамара Морщакова заявила о выходе из совета
Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила РБК, что написала заявление о выходе из состава совета и отправила его в общую рассылку СПЧ.
РБК 17:58
Авто
Новая Hyundai Creta получила цифровую приборку и вариатор
В салоне появился вертикальный дисплей мультимедиа, а также полностью цифровая приборная панель, разделенная на два сегмента.
AutoNews 16:38
Происшествия
В Подмосковье нашли тела предполагаемых жертв банды Олега Шишканова
В Раменском районе Подмосковья обнаружены тела четырёх человек, предположительно, убитых в 2012 году преступной группировкой Олега Шишканова (Медведева), более известного как Шишкан.
RT на русском 17:36
Общество
Дженнифер Лоуренс вышла замуж за Кука Марони
Дженнифер Лоуренс, звезда «Людей Икс» и «Голодных игр», вышла замуж за галериста Кука Марони.
Культуромания 07:40
Футбол
Давид Луис покинул «Челси» после разговора с Лэмпардом
Защитник сборной Бразилии Давид Луис рассказал, почему покинул «Челси» минувшим летом.
ProstoProSport 16:37
Общество
Росстандарт предлагает новый способ борьбы с недоливом топлива на АЗС
Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что в ближайшее время у его ведомства появится возможность совершать контрольные закупки топлива на АЗС.
Car.ru вчера в 09:28
Армия и оружие
В МО опровергли сообщения о «нештатной ситуации» на учениях «Гром»
В Минобороны России опровергли информацию о "нештатной ситуации" на учениях стратегических ядерных сил "Гром".
РЕН ТВ 10:09
Космос
Предложено новое объяснение «незаметности» инопланетян
По мнению Зазы Османова, инопланетяне могут существовать, прогресс может позволить им исследовать Вселенную, и они не прячутся от землян или кого бы то ни было намеренно, но все же остаются незаметными.
Московский Комсомолец 08:08
Общество
Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru 13:10
Политика
Путин обсудил с Макроном Сирию и Украину
Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили обстановку на северо-востоке Сирии, а также Украину, говорится на сайте Кремля.
Коммерсантъ 17:36
Политика
Правительство утвердило положение об учениях по устойчивому Рунету
«Утвердить прилагаемое положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования», — говорится в документе.
RT на русском 17:03
Общество
Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей
Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.
РБК 18:47
Кино
Критики высоко оценили продолжение саги о «Терминаторе»
Критики опубликовали в Сети первые отзывы на третью часть франшизы «Терминатор: Темные судьбы».
ФАН 13:50
Теннис
Медведев, Хачанов и Рублев вошли в сборную России на Кубок Дэвиса
Российские теннисисты Даниил Медведев, являющийся четвертой ракеткой мира, Карен Хачанов (9) и Андрей Рублев (22) вошли в сборную России.
МК-Спорт 13:57
Культура
Руководитель хора имени Веревки извинился за номер коллектива про Гонтареву
РИА Новости 08:45
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском 18:12
Армия и оружие
Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты
Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК 18:35
Политика
Украинский актер предложил оградиться стеной от ДНР и ЛНР
Украинский актер и писатель Антин Мухарский предложил возвести стену на границе с ДНР и ДНР. Об этом сообщают украинские СМИ.
Газета.Ru 18:39
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
РИА Новости 11:10
Происшествия
Суд продлил арест фигуранту «московского дела» Чирцову
Басманный районный суд Москвы принял решение о продлении ареста фигуранту «московского дела» Никите Чирцову до 27 января 2020 года, сообщает «Медиазона».
Росбалт 18:43
Политика
Постпредство России заявило о блокировке США работы комитета ГА ООН
Соединённые Штаты заблокировали полноценную работу делегации России и ряда других стран в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам разоружения из-за своей визовой политики, заявил российский зампостпреда при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.
RT на русском 16:09
Фигурное катание
15-летняя Щербакова стала рекордсменом женского фигурного катания
By a lot https://t.co/8T39z8dsLZ pic.twitter.com/D1LIvAXj3x — SkatingScores (@SkatingScores) October 20, 2019 Для юной подопечной тренера Этери Тутберидзе победа на Skate America в Лас-Вегасе стала первой во взрослом фигурном катании.
Вести.Ru 17:41
Общество
Олег Монгол одолел «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Хакасский блогер Олег Монгол запрещенным в профессиональном ММА приемом одолел Кирилла "Руки-Базуки" Терешина в поединке по альтернативным правилам ММА.
Газета.Ru 07:19
Политика
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России
Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Коммерсантъ 12:27
Гаджеты
Huawei анонсировала продажи фитнес-трекера Band 4 в России
Huawei объявила о старте продаж в России умного браслета Band 4. Об этом говорится в сообщении компании.
TelecomDaily 09:53
Футбол
Роналду и ван Дейк вошли в число претендентов на «Золотой мяч»
Ранее была объявлена первая десятка кандидатов на «Золотой мяч»-2019.
Sportbox.RU 17:13
Авто
Новый Hyundai Grandeur лишился камуфляжа
Автомобиль полностью лишился камуфляжа, что позволяет рассмотреть его пристальнее.
UsedCars.ru вчера в 14:15
Технологии
Врач дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона
Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить зрения при использовании гаджетов.
ФедералПресс 13:12
Происшествия
Крупный пожар на складе на востоке Москвы потушен
Российская газета 18:15