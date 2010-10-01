Футбол

РБКРБКТедеско сообщил о проведении первой тренировки в «Спартаке»

Немецкий специалист Доменико Тедеско заявил, что готовится провести свою первую тренировку в «Спартаке». Об этом он заявил изданию «Спорт-Экспресс». Ранее сообщалось, что контракт с Тедеско будет рассчитан до конца сезона 2021/22.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Видео первой тренировки Тедеско в «Спартаке»

Спорт-Экспресс14:53

Доменико Тедеско — новый тренер «Спартака» — все иностранные тренеры клуба

Чемпионат09:01

Тедеско сообщил о проведении первой тренировки в «Спартаке»

РБК01:34

Гендиректор «Спартака» и Тедеско направились на тренировку команды. ФОТО

Sport.ru04:14

Тедеско выехал на первую тренировку в «Спартаке»

Sports.ru01:25

Тедеско подтвердил, что проведет первую тренировку в «Спартаке» 14 октября

Матч ТВ01:18

Тедеско подтвердил, что проведет первую тренировку в «Спартаке» 14 октября

Sportbox.RU01:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 15:02, Ашберн
Политика

Путин подарил принцу Саудовской Аравии изделие из бивня мамонта

Политика Сегодня 13:50
Политика

Как американский конгрессмен поздравил ВМС США с днём основания

Американский конгрессмен Брайан Маст в своём Twitter поздравил ВМС США с днём их основания.
RT на русском 14:20
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр

Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру 09:30
Общество

В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов

В аэропорту Барселоны произошли столкновения сотрудников полиции с демонстрантами. Об этом сообщает Associated Press.
RT на русском 11:20
Происшествия

В Москве задержали четырех человек по делу о массовых беспорядках

РИА Новости 08:37
Космос

Вспышки в центре системы черной дыры представлены в новом видео

Международная команда астрономов при помощи современных камер создала видео с высокой частотой кадров, на котором представлена система растущей черной дыры с беспрецедентным уровнем подробностей.
AstroNews.ru вчера в 05:47
Шоу-бизнес

Цискаридзе узнал о предполагаемом внебрачном сыне

19-летний Тимур Акперов Заур оглы объявил себя сыном знаменитого артиста балета. Весть уже передали Николаю Цискаридзе.
Дни.ру 11:47
Единоборства

Хорватский боец ММА лишился пальца и не будет отменять бой

Спорт-Экспресс 14:44
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Хоккей

Бобровский в матче с «Нью-Джерси» пропустил две шайбы за 36 секунд

В воротах россиянина уже побывало четыре шайбы, причём две из них были заброшены с интервалом в 36 секунд на старте второго периода.
Чемпионат 14:13
Происшествия

МВД показало видео с места гибели мэра Абакана в ДТП

В Сети появилось видео с места аварии, в которой погиб мэр Абакана Николай Булакин.
РБК 10:39
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире.
РИА Новости 05:53
Общество

В Екатеринбурге подвели итоги опроса по месту для строительства храма

Согласно результатам опроса о месте для строительства храма в Екатеринбурге, больше всего жителей проголосовали за площадку бывшего Уральского приборостроительного завода.
RT на русском 06:23
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Армия и оружие

Зеленский посетил зону проведения военной операции в Донбассе

"Зеленский в рамках рабочей поездки в Донецкую область ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения в зоне проведения операции объединенных сил, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных на передовой", - говорится в сообщении.
РИА Новости 10:43
Происшествия

На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь

Кому именно принадлежит кровь, пока не известно. Автомобиль пропавшей нашли у перекупщиков в Челябинске, имя оказались цыгане.
Газета.Ru 06:41
Происшествия

Отец саратовского убийцы призвал расстрелять своего сына

Отец подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаил Туватин заявил, что его сына следует казнить.
ФАН 14:26
Происшествия

Скандального майора Дымовского задержали в Новороссийске

Взгляд.ру 11:58
Общество

Президентские гранты на 20,3 млн рублей получат 11 псковских НКО

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, всего от региона было подано 66 заявок, организации-победители получат на реализацию своих проектов 20,3 млн рублей.
REGNUM 11:04
Политика

Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК 12:49
Кино

Вышел трейлер нового «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим

Опубликован первый трейлер нового фильма о докторе Дулиттле, роль которого исполняет звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший.
Культуромания 04:55
Футбол

Украина — Португалия 1:0 (1-й тайм)

Стали известны стартовые составы Украины и Португалии на матч отбора Евро-2020.
Soccer.ru 13:44
Политика

Минобороны предложило сделать 19 июля Днём Русской Америки

Министерство обороны России выступило с инициативой учредить в стране новую памятную дату — День Русской Америки.
RT на русском 11:51
Общество

СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

РБК 14:39
Политика

Рейтинг Зеленского начал падать

Число украинцев, которые положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому, в октябре снизилось до 66% по сравнению с 73% в сентябре, сообщается на сайте Киевского международного института социологии.
Коммерсантъ 14:51
Общество

В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах

РИА Новости 13:40
Культура

Несколько актеров «Сватов» отказались сниматься в сериале

Газета.Ru 09:49
Происшествия

Тысячи людей в Саратове простились с убитой девочкой Лизой

Почтить память девочки пришли около трех тысяч местных жителей, в том числе ее родные, одноклассники, участвовавшие в поисках волонтеры и местные чиновники.
Росбалт вчера в 06:23
Авто

Назвали дату появления премиального кроссовера Exeed TXL в России

Китайская компания Chery привезет в Россию свой премиальный суббренд Exeed в марте 2020 года.
Автоновости дня 09:26
Политика

Экзитполы показали лидерство партии Качиньского на выборах в Польше

Правящая партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского лидирует на парламентских выборах в Польше после подсчета 91,92% голосов, передает Polske Radio.
РБК 06:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Доменико Тедеско
Итальянский футбольный тренер
Немецко-итальянский футбольный тренер. С 2017 по 2019 год - главный тренер клуба «Шальке 04».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное