Футбол
РБКТедеско сообщил о проведении первой тренировки в «Спартаке»
Немецкий специалист Доменико Тедеско заявил, что готовится провести свою первую тренировку в «Спартаке». Об этом он заявил изданию «Спорт-Экспресс». Ранее сообщалось, что контракт с Тедеско будет рассчитан до конца сезона 2021/22.
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Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы
В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.
Происшествия
Пропавшая после продажи автомобиля екатеринбурженка найдена мертвой
За короткий отрезок времени машина пропавшей девушки была найдена в Челябинске у перекупщиков.
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Общество
Названы регионы России с самыми высокими ценами на хлеб
Самые высокие цены на хлеб в России зафиксированы в Санкт-Петербурге, а самые низкие — в Перми и Нижнем Новгороде.
Авто
В России запретят ездить на новых машинах без номеров
Водителей новых автомобилей в России с 2020 года обяжут устанавливать госномера в день покупки.
Авто
В России поступил в продажу обновленный кроссовер Lexus RX
Российские дилеры Lexus начали продажи обновленного кроссовера Lexus RX.
Политика
Журналист призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945 году
В августе-начале сентября 1945 года была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск с целью разгрома японской Квантунской армии, освобождения северо‑восточных и северных провинций Китая (Маньчжурии и Внутренней Монголии), Ляодунского полуострова, Кореи, ликвидации плацдарма агрессии и крупной военно-экономической базы Японии на азиатском континенте.
Шоу-бизнес
В Якутске Ольге Бузовой подарили корону
Транспорт
«Победа» поднимает в среднем на 40% цены на рейсы в Россию
Билеты на рейсы лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро.
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Космос
Китай разработал ракету для доставки стройматериалов на Луну
Китайская академия ракетных технологий сообщила о разработке мощнейшей ракеты-носителя, предназначенной для транспортировки стройматериалов при создании постоянной базы КНР на Луне.
Армия и оружие
Боевики ВСУ при содействии «1+1» отличились созданием очередного фейка
Военнослужащие 83-го Центра информационно-психологических операций Сил спецопераций ВСУ крепко облажались в попытках выпустить фейк, который бы объяснил неповиновение приказам главнокомандующего Украины Владимира Зеленского со стороны командующего ОТГ «Восток» Эдуарда Москалева.
Гаджеты
Раскрыта опасность дешёвых защитных плёнок для смартфонов Samsung
Авто
Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на моторы
На американском рынке отзывная кампания затрагивает 2,3 млн моделей Hyundai, выпущенных с 2011 по 2019 год и 1,8 млн — Kia, произведенных в то же время.
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
Политика
Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды
Автор публикации Эндрю Эванс обратил внимание на пост, в котором указывается, что борщ — одно из самых известных и популярных блюд русской кухни.
Происшествия
В Орске нашли расчлененное тело женщины
Расчлененное тело женщины нашли в понедельник жители Орска (Оренбургская область).
Происшествия
В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку
В Уфе 44-летний мигрант из Таджикистана два года насиловал 15-летнюю девочку из Узбекистана и шантажировал ее из-за проблем матери с документами.
Шоу-бизнес
Канье Уэст раскритиковал платье Ким Кардашьян за сексуальность
Музыкант Музыкант Канье Уэст раскритиковал платье своей жены Ким Кардашьян, передает Sky News.
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Экономика
Рост пенсий в России поставили под сомнение
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Здоровье
О чем предупреждает «ком в горле»
"Ком в горле" является серьезным поводом обратиться к медикам и пройти фиброгастродуоденоскопию, считает доктор и телеведущий Сергей Агапкин.
Спорт
Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб
Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Спорт
Сборная России по футболу вышла в финал Всемирных пляжных игр
Сборная России по пляжному футболу вышла в финал первых Всемирных пляжных игр, обыграв в полуфинале Иран со счетом 6:2.
Футбол
Модрич получил травму в матче сборных Хорватии и Уэльса
ЖКХ
Россияне заплатят за ЖКХ по-новому
В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Общество
Мать убитой 9-летней девочки обратилась к жителям Саратова
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева поблагодарила горожан за поддержку.
Политика