Немецкий специалист Доменико Тедеско заявил, что готовится провести свою первую тренировку в «Спартаке». Об этом он заявил изданию «Спорт-Экспресс». Ранее сообщалось, что контракт с Тедеско будет рассчитан до конца сезона 2021/22.

Тедеско сообщил о проведении первой тренировки в «Спартаке»

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