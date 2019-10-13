Футбол

РБКРБКТедеско сообщил о проведении первой тренировки в «Спартаке»

Немецкий специалист Доменико Тедеско заявил, что готовится провести свою первую тренировку в «Спартаке». Об этом он заявил изданию «Спорт-Экспресс». Ранее сообщалось, что контракт с Тедеско будет рассчитан до конца сезона 2021/22.
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Тедеско выехал на первую тренировку в «Спартаке»

Sports.ru01:25

Тедеско начал тренировать «Спартак»

Metaratings02:33

Тедеско подпишет контракт со «Спартаком» в понедельник, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 10:27

Тедеско подтвердил, что в понедельник проведет первую тренировку в «Спартаке»

Спорт-Экспресс00:51

Журналист Конов: «Тедеско выехал в Тарасовку на первую тренировку в „Спартаке“»

Бомбардир.ру01:20

Тедеско подтвердил, что проведет первую тренировку в «Спартаке» 14 октября

Sportbox.RU01:18

Тедеско подтвердил, что проведет первую тренировку в «Спартаке» 14 октября

Матч ТВ01:18
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Суд освободил из колонии бывшего вице-губернатора Челябинской области

РИА Новости 02:50
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Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости вчера в 02:37
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Православные христиане празднуют Покров

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Правительственные сирийские войска вошли в город Табка в провинции Ракка.
Известия 02:18
Происшествия

Машина въехала в остановку в Улан-Удэ, есть погибшие

Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку в Улан-Удэ, погибли два человека, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 02:43
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Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак

Виторган-младший, в свою очередь, заявил, что не собирается комментировать прошедшее торжество.
Дни.ру 12 октября в 05:04
Происшествия

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Политика

Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
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Самолет ВВС Канады разбился в США

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Газета.Ru вчера в 15:45
Политика

Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом

Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением полуострова Крым в состав России имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 15:14
Армия и оружие

The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии

Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Ведомости вчера в 06:06
Происшествия

Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти

В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45
Шоу-бизнес

Актриса Бочкарева отправилась на гастроли после скандала с наркотиками

Актриса Наталья Бочкарева отправилась на гастроли. Об этом она сообщила в Instagram.
РИА Новости вчера в 07:25
Авто

В Татарстане начали выдавать новые автомобильные номера

ГИБДД Татарстана приступила к выдаче автомобильных номеров нового образца, появление которых планировалось на январь 2020 года.
Автоновости дня 02:25
Футбол

Функционер «Фиорентины» замотивировал игрока клуба своей племянницей

Sport24.ru 12 октября в 15:37
Политика

Визит на миллиард. О чем договорятся Путин и саудовский король

"После переговоров в узком и широком форматах Путин и (президент ОАЭ Халифа́ ибн Заид Аль) Нахайян встретятся с представителями российских и эмиратских деловых кругов, то есть программа примерно повторяет визит в Саудовскую Аравию", — рассказал Ушаков.
РИА Новости 01:00
Кино

Первая «Матрица» выходит в повторный прокат в России

Life.ru вчера в 21:42
Происшествия

В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку

РИА Новости вчера в 05:18
Политика

Поклонская и Бальбек ответили на угрозы Киева из-за их визита в Турцию

РИА Новости вчера в 08:33
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Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском вчера в 02:05
Экономика

Рынок искусственного интеллекта в России к 2024 году вырастет в 80 раз

Российский рынок решений в сфере искусственного интеллекта (ИИ) к 2024 году, как ожидается, вырастет в 80 раз - до 160 миллиардов рублей с 2 миллиардов рублей в 2018 году, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
РИА Новости 02:07
Футбол

Петров получил травму в матче с Кипром

Защитник сборной России Сергей Петров не смог доиграть даже первый тайм матча отбора на Евро-2020 против Кипра.
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Шоу-бизнес

Актриса Алла Михеева забралась на ванну в шпильках в новом фото

Алла Михеева, российская киноактриса, разместила на своей страничке в «Инстаграме» необычный снимок, на котором показано, как она стоит на ванне в шпильках.
Discover24 вчера в 05:07
Здоровье

Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги

Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело 11 октября в 02:24
Технологии

«Магнит» в Краснодаре в ноябре откроет гипермаркет нового формата

В Сочи на конференции для партнеров «На Одной Волне 2019» директор по управлению розничной сети «Магнит» Руслан Исмаилов сообщил, что российский ретейлер разработал новую концепцию гипермаркетов.
Бизнес-газета 12 октября в 10:37
Общество

В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники

Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, отметили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:34
Общество

В России завершается переход на цифровое телевидение

Коммерсантъ вчера в 22:33
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Карту в Fortnite поглотила чёрная дыра

Epic Games завершила десятый сезон в Fortnite ивентом, во время которого карту затянуло в чёрную дыру.
CyberSport.ru вчера в 17:38
Армия и оружие

США не успели перевести около 50 опасных боевиков ИГ из Сирии

США из-за контртеррористической операции Турции на севере Сирии не успели перевести около 50 обладающих ценной информацией боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Политическая Экспертиза 02:52
Хоккей

Экс-вратарь «Челси» Чех дебютировал в хоккее

Бывший вратарь лондонских футбольных клубов "Челси" и "Арсенал" Петр Чех провел свой первый матч в хоккее, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 19:30
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