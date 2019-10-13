Футбол
РБКТедеско сообщил о проведении первой тренировки в «Спартаке»
Немецкий специалист Доменико Тедеско заявил, что готовится провести свою первую тренировку в «Спартаке». Об этом он заявил изданию «Спорт-Экспресс». Ранее сообщалось, что контракт с Тедеско будет рассчитан до конца сезона 2021/22.
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Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости вчера в 02:37
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в город Табка в провинции Ракка
Правительственные сирийские войска вошли в город Табка в провинции Ракка.
Известия 02:18
Происшествия
Машина въехала в остановку в Улан-Удэ, есть погибшие
Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку в Улан-Удэ, погибли два человека, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 02:43
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Виторган-младший, в свою очередь, заявил, что не собирается комментировать прошедшее торжество.
Дни.ру 12 октября в 05:04
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Происшествия
Самолет ВВС Канады разбился в США
Учебно-тренировочный самолет ВВС Канады CT-144 Tutor разбился рядом с городом Брукс в американском штате Джорджия.
Газета.Ru вчера в 15:45
Политика
Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом
Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением полуострова Крым в состав России имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 15:14
Армия и оружие
The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии
Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Ведомости вчера в 06:06
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти
В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45
Шоу-бизнес
Актриса Бочкарева отправилась на гастроли после скандала с наркотиками
Актриса Наталья Бочкарева отправилась на гастроли. Об этом она сообщила в Instagram.
РИА Новости вчера в 07:25
Авто
В Татарстане начали выдавать новые автомобильные номера
ГИБДД Татарстана приступила к выдаче автомобильных номеров нового образца, появление которых планировалось на январь 2020 года.
Автоновости дня 02:25
Футбол
Функционер «Фиорентины» замотивировал игрока клуба своей племянницей
Sport24.ru 12 октября в 15:37
Политика
Визит на миллиард. О чем договорятся Путин и саудовский король
"После переговоров в узком и широком форматах Путин и (президент ОАЭ Халифа́ ибн Заид Аль) Нахайян встретятся с представителями российских и эмиратских деловых кругов, то есть программа примерно повторяет визит в Саудовскую Аравию", — рассказал Ушаков.
РИА Новости 01:00
Кино
Первая «Матрица» выходит в повторный прокат в России
Life.ru вчера в 21:42
Происшествия
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
РИА Новости вчера в 05:18
Политика
Поклонская и Бальбек ответили на угрозы Киева из-за их визита в Турцию
РИА Новости вчера в 08:33
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском вчера в 02:05
Экономика
Рынок искусственного интеллекта в России к 2024 году вырастет в 80 раз
Российский рынок решений в сфере искусственного интеллекта (ИИ) к 2024 году, как ожидается, вырастет в 80 раз - до 160 миллиардов рублей с 2 миллиардов рублей в 2018 году, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
РИА Новости 02:07
Футбол
Петров получил травму в матче с Кипром
Защитник сборной России Сергей Петров не смог доиграть даже первый тайм матча отбора на Евро-2020 против Кипра.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:57
Шоу-бизнес
Актриса Алла Михеева забралась на ванну в шпильках в новом фото
Алла Михеева, российская киноактриса, разместила на своей страничке в «Инстаграме» необычный снимок, на котором показано, как она стоит на ванне в шпильках.
Discover24 вчера в 05:07
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело 11 октября в 02:24
Технологии
«Магнит» в Краснодаре в ноябре откроет гипермаркет нового формата
В Сочи на конференции для партнеров «На Одной Волне 2019» директор по управлению розничной сети «Магнит» Руслан Исмаилов сообщил, что российский ретейлер разработал новую концепцию гипермаркетов.
Бизнес-газета 12 октября в 10:37
Общество
В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники
Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, отметили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:34
Общество
В России завершается переход на цифровое телевидение
Коммерсантъ вчера в 22:33
Киберспорт
Карту в Fortnite поглотила чёрная дыра
Epic Games завершила десятый сезон в Fortnite ивентом, во время которого карту затянуло в чёрную дыру.
CyberSport.ru вчера в 17:38
Армия и оружие
США не успели перевести около 50 опасных боевиков ИГ из Сирии
США из-за контртеррористической операции Турции на севере Сирии не успели перевести около 50 обладающих ценной информацией боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Политическая Экспертиза 02:52
Хоккей
Экс-вратарь «Челси» Чех дебютировал в хоккее
Бывший вратарь лондонских футбольных клубов "Челси" и "Арсенал" Петр Чех провел свой первый матч в хоккее, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 19:30