Футбол
Soccer.ruТедеско согласовал личный контракт со «Спартаком»
Немецкий специалист Доменико Тедеско согласовал условия личного контракта с футбольным клубом "Спартак". Ожидается, что официальное назначение Тедеско на пост главного тренера состоится до конца этой недели.
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Тедеско в «Спартаке» понравилось не все, но приход Трпишовского практически невозможен
Спорт день за днемвчера в 09:46
Тедеско хочет в «Спартак», Луческу — в «Динамо», а у Малкина и ВАДА — кошмар
Спорт-Экспрессвчера в 11:00
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Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе в Германии
По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.
Известия 07:15
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Экономика
Кабмин предложил нефтяникам в Арктике экспериментальный налог
По словам собеседников издания, стимулировать новые проекты предлагается посредством применения экспериментального нефтяного налога — на добавленный доход (НДД), который позволяет компаниям платить налог не с выручки, а с финансового результата.
Давыдов.Индекс 06:02
Экономика
Экс-депутата Рады объявили в розыск на Украине
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявило в розыск экс-депутата Верховной рады Константина Жеваго, сообщило 9 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM 07:15
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК вчера в 09:36
Политика
Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
Lenta.ru 07:36
Политика
Украинских националистов пропустили в район отвода сил в Донбассе
Украинских националистов пропустили в район отвода сил в Донбассе.
ФАН 08:00
Общество
Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.
Lenta.ru 04:53
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44-летняя Натали Имбрулья родила первенца
Напомним, еще в 2015 году Натали разоткровенничалась в одном из интервью и заявила, что еще надеется встретить человека, от которого сможет родить ребенка.
Woman.ru 02:19
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Сборная России по регби установила антирекорд Кубка мира
Кубок мира по регби проходит в Японии. Российские спортсмены выступали в группе А. Сборная вылетела с турнира, не одержав ни одной победы.
Говорит Москва 07:57
Единоборства
Фёдор Емельяненко объявил, когда завершит карьеру
Российский боец ММА Фёдор Емельяненко рассказал, когда он планирует завершить спортивную карьеру.
RT на русском 06:12
Политика
Кремль счел оправданным решение приостановить поездки депутатов в США
Ранее стало известно, что руководство Госдумы приняло решение приостановить поездки депутатов в США до тех пор, пока Вашингтон не извинится за допрос ФБР в аэропорту Нью-Йорка депутата Инги Юмашевой.
РБК 07:15
Политика
Миллер обсудил транзит газа через Украину с представителем кабмина ФРГ
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер встретился сегодня в Москве с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.
Экономика сегодня 07:49
Шоу-бизнес
Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы
Вести Подмосковья 01:18
Экономика
Мутко отметил неконкурентность среды арендного жилья
Вице-премьер Виталий Мутко обещает заняться развитием рынка арендного жилья, в том числе коммерческого, передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября.
REGNUM 05:23
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию NYT о «спецподразделениях ГРУ»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью в New York Times о том, что "спецподразделения" ГРУ стремятся дестабилизировать Европу, "криминальным чтивом".
РИА Новости 07:43
Происшествия
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ
Силовики в Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.
Российская газета 05:51
Экономика
ФРС США снова начнет скупать активы
Федеральная резервная система (ФРС) США вскоре возобновит покупку казначейских бумаг, но сделано это будет не в рамках денежно-кредитной политики и не для стимулирования экономики, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.
Ведомости 06:22
Гаджеты
Создатель Android показал Essential Phone 2
Новый гаджет Essential Phone 2 уже скоро может появиться на рынке. Этот смартфон показал создатель Android Энди Рубин, пишетпортал iXBT.com.
Вечерний курьер 04:41
Общество
Создатели «Южного парка» высмеяли блокировку сериала в Китае
VSE42.RU вчера в 22:09
Здоровье
Елена Малышева озвучила наиболее подверженные риску инсульта профессии
Ведущие передачи «Жить здорово» Елена Малышева и Дмитрий Шубин посвятили новый выпуск программы о здоровье вопросу причин возникновения, факторам риска и симптоматике инсульта.
Дни24 07:52
Авто
Mercedes-Maybach GLS заметили во время тестов
Mercedes-Maybach GLS проходит дорожные испытания.
Vevby.ru 06:41
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети.
Известия 07:56
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов выложил свадебное фото дочери и дал ей наставления
8 октября Кирилл Сафонов выложил фотографию со свадьбы Анастасии Сафоновой и Стивена Мерфи, которая состоялась 6 октября.
Woman.ru 07:29
Происшествия
Житель Тольятти умер после жесткого пранка от известного блогера
Затея известного самарского блогера Бомбера (Ильи Губарева) обернулась смерть жителя Тольятти.
Московский Комсомолец 07:45
Политика
Песков прокомментировал срыв разведения войск в Донбассе
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал разведение войск в Донбассе, которое было сорвано.
Политическая Экспертиза 07:20
Политика
Минюст признал фонд Навального иностранным агентом
«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
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