Футбол

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецТедеско улетел в Германию и вернется в «Спартак» в пятницу

Немецкий специалист итальянского происхождения Доменико Тедеско, которого СМИ назвали главным кандидатом на пост тренера "Спартака", пока улетел в Германию. Как сообщает "Спорт-экспресс", сегодня не состоится ожидавшееся ранее официальное объявление Тедеско наставником красно-белых.
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СМИ: Тедеско не достиг договорённости с руководством «Спартака»

RT на русском08:20

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Эхо Москвы07:00

Тедеско хочет в «Спартак», Луческу — в «Динамо», а у Малкина и ВАДА — кошмар

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Metaratings08:59

Источник: Тедеско вернулся в Германию, чтобы расторгнуть контракт с «Шальке». В пятницу он возглавит «Спартак»

Sportbox.RU07:36
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Женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала второе место в командном многоборье на чемпионате мира в Германии.
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В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии

Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
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Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января. День народного единства отмечается с 2005 года.
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