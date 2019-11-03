Футбол

ЧемпионатЧемпионатТедеско: уважаю мнение Черчесова, но у нас «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слова наставника сборной России Станислава Черчесова, который ранее высказался о смене позиции на поле у футболистов красно-белых после прихода нового тренера.
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Доменико Тедеско: «Уважаю мнение Черчесова. Но у нас „Спартак“, а не сборная»

Спорт-Экспресс07:15

Тедеско: уважаю мнение Черчесова, но у нас «Спартак»

Чемпионат06:29

«Мнение Черчесова не повлияет на мои решения по составу». Тедеско — перед «Арсеналом»

Sport24.ru07:40

«Уважаю мнение Черчесова. Но оно не будет влиять на мои решения». Тедеско — перед матчем с «Арсеналом»

Матч ТВ07:57

Тренер «Спартака»: было бы интересно поговорить с Черчесовым

РИА Новости06:32

Доменико Тедеско: Мнение Черчесова о футболистах «Спартака» не будет влиять на мои решения

Советский спорт07:35

Тедеско отреагировал на слова Черчесова о позициях Бакаева и Зобнина

Газета.Ru08:47
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Украина: шестой год войны 🛑Убито более 3 330 мирных граждан 🛑Ранено до 9 000 🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам 🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами 🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r — ООН (@UnitedNationsRU) 2 ноября 2019 г. "Превыше всего люди хотят мира", — отметили в ООН.
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Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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Доменико Тедеско
Итальянский футбольный тренер
Немецкий футбольный тренер итальянского происхождения. С 14 октября 2019 года - главный тренер московского «Спартака».
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