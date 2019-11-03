Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слова наставника сборной России Станислава Черчесова, который ранее высказался о смене позиции на поле у футболистов красно-белых после прихода нового тренера.

Тедеско: уважаю мнение Черчесова, но у нас «Спартак»

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