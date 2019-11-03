Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слова наставника сборной России Станислава Черчесова, который ранее высказался о смене позиции на поле у футболистов красно-белых после прихода нового тренера.

Тедеско: уважаю мнение Черчесова, но у нас «Спартак»

Политика ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса Украина: шестой год войны 🛑Убито более 3 330 мирных граждан 🛑Ранено до 9 000 🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам 🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами 🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r — ООН (@UnitedNationsRU) 2 ноября 2019 г. "Превыше всего люди хотят мира", — отметили в ООН.

Общество В Гидрометцентре сообщили об особенностях погоды в 2019 году "Гидрометцентр России ранее рассчитал, что лето 2019 года стало самым жарким на Северном полушарии Земли за всю историю регулярных наблюдений, то есть с 1891 года", - сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, чьи слова приводит ТАСС.

Происшествия Россияне пострадали при ДТП с автобусом во Франции, сообщили СМИ Во Франции опрокинулся автобус компании Flixbus, среди пострадавших есть россияне, сообщило издание Courrier Picard.

Единоборства Сергей Ковалев проиграл Альваресу титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса.

Происшествия Правозащитники заявили о пытках в подразделении Эльджаркиева Неназванные правозащитники, на которых ссылается издание, утверждают, что с приходом Эльджаркиева ситуация в подразделении почти не изменилась – в том числе поступили жалобы на пытки со стороны сотрудников центра «Э» от двоих задержанных.

Здоровье Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.

Финансы Крупнейшие банки массово снижают ставки рублевых вкладов Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» Георгий Ващенко указывает, что банки вынуждены снижать ставки по вкладам, поскольку падают доходность облигаций и ставки денежного рынка (доходность наиболее коротких ОФЗ находится в районе 6%, ставки денежного рынка — ниже 6,5%).

Шоу-бизнес Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре Французская актриса и певица, исполнительница песни "Manchester et Liverpool" Мари Лафоре скончалась на 81-м году жизни, сообщает издание Point со ссылкой на семью звезды.

Политика Бурков назвал агрессивным решение Израиля о его экстрадиции в США Решение Израиля об экстрадиции в США является «агрессивным», заявил российский хакер Алексей Бурков, задержанный в 2015 году по запросу Вашингтона из-за подозрений в киберпреступлениях, передает ТАСС.

Политика Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.

Футбол Тедеско оценил готовность игроков «Спартака» Наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал готовность игроков к игре 15-го тура РПЛ с «Арсеналом» из Тулы.

Происшествия Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию Дочь российской певицы Евы Польны госпитализировали в Подмосковье после приступа астмы.

Происшествия Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве и насилии в Забайкалье Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Забайкальский край следователей Центрального аппарата ведомства для расследования дела о надругательстве над женщиной и избиении до смерти мужчины тремя подростками.

Шоу-бизнес Пугачёвой стало плохо после концерта в Минске Алла Пугачёва почувствовала себя плохо после концерта в Минске.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.

Экономика Госдолг США достиг рекорда в $23 трлн Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов.

Политика Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.

Армия и оружие На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету Украинские инженеры днепровского конструкторского бюро «Южное» представили противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния».

Фигурное катание Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.

Политика В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.

Общество Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.

Футбол Васильев: Мбаппе рассказывал о своём желании играть за «Реал» Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал о желании форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе выступать за мадридский «Реал».

Авто АвтоВАЗ назвал причину хлипкого кузова своих автомобилей Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».