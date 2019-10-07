Футбол
Московский КомсомолецТедеско в Москве согласовал контракт со «Спартаком»
34-летний немецкий специалист итальянского происхождения Доменико Тедеско прилетел в Москву и согласовал основные параметры контракты с футбольным клубом "Спартак", сообщает "Спорт-экспресс". Ожидается, что о назначении Тедеско главным тренером клуб объявит в ближайшее время.
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Тедеско в «Спартаке» понравилось не все, но приход Трпишовского практически невозможен
Спорт день за днемвчера в 09:46
Тедеско хочет в «Спартак», Луческу — в «Динамо», а у Малкина и ВАДА — кошмар
Спорт-Экспрессвчера в 11:00
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Политика
Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется и на Южные Курилы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что суверенитет его страны распространяется, в том числе, на южную часть Курил, пишет ТАСС.
Политика
Госдума приостановила командировки депутатов в США и ждет извинений
Командировки в США будут приостановлены до того времени пока официально власти США не объяснятся почему депутата Ингу Юмашеву («Единая Россия») час допрашивали ФБР в аэропорту Нью-Йорка и не принесут извинения.
Политика
Лавров заявил о противоречивости и опасности действий США в Сирии
Россия в контактах с США заявляет об опасности их действий в Сирии, но не наблюдает изменений в позиции Вашингтона, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Казахстан.
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
Путешествия
Российский союз туриндустрии назвал альтернативу отдыху в Турции
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал места для отдыха, которые «по погоде, инфраструктуре и цене» сопоставимы с курортами Турции, многие из которых заполнены в октябре на 100%.
Здоровье
Москвичек пригласили пройти маммографию бесплатно
Пройти обследование могут жительницы столицы старше 18 лет. С собой нужно взять полис ОМС и паспорт.
Политика
Парламент Нидерландов одобрил идею изучить роль Украины в деле МН17
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группы россиян, финансировавшей запрещенные в России террористические организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государства».
Шоу-бизнес
Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.
Политика
В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России
Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.
Хоккей
«Даллас» забил победный гол после ошибки Овечкина
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забил гол в своём дебютном матче сезона НХЛ. Овечкин отметился результативной передачей.
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Происшествия
СМИ сообщили о самоубийстве ученого Владимира Ларина в Москве
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Шоу-бизнес
Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения
Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.
Общество
Компанию Johnson & Johnson обязали выплатить американцу $8 млрд
Жюри присяжных суда по гражданским делам в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязало корпорацию Johnson & Johnson выплатить компенсацию в размере $8 млрд клиенту за то, что он не был предупрежден о нежелательном побочном эффекте одного из медикаментов, выпускаемых предприятием сети.
Здоровье
Названы продукты, которые вымывают кальций из организма
Нутрициолог Анна Ивашкевич назвала продукты, которые способны замедлить усвоение кальция или даже начать вымывать его из организма.
Общество
Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян
Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
Футбол
«Милан» уволил главного тренера Джампаоло
Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло отправлен в отставку.
Общество
Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре
В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
Происшествия
Саратовских полицейских заподозрили в пытках задержанного утюгом
В Саратове троих полицейских заподозрили в пытках задержанного мужчины утюгом, передает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру региона.
Происшествия
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана и его супруги
Следственное управление Следственного Комитета РФ по Рязанской области 9 октября сообщило о задержании подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.
Общество
Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы
Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Происшествия
Экс-начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск
Единоборства
Соперником Александра Усика станет Чез Уизерспун
Общество
СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой
Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».