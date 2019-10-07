Футбол
Московский КомсомолецТедеско в Москве согласовал контракт со «Спартаком»
34-летний немецкий специалист итальянского происхождения Доменико Тедеско прилетел в Москву и согласовал основные параметры контракты с футбольным клубом "Спартак", сообщает "Спорт-экспресс". Ожидается, что о назначении Тедеско главным тренером клуб объявит в ближайшее время.
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Тедеско в «Спартаке» понравилось не все, но приход Трпишовского практически невозможен
Спорт день за днем09:46
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 18:33, Ашберн
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru 17:06
Политика
США ввели визовые санкции против правительства КНР
Госсекретарь Майк Помпео заявил, что визовые санкции в отношении чиновников правительства КНР и членов Коммунистической партии реализуются из-за «жестокого обращения с уйгурами».
ТК Звезда 15:32
Армия и оружие
Трамп заявил, что США продолжат поддерживать курдов в Сирии
Политика Сегодня 09:52
Происшествия
«Точка» обсчета: клиенты банка пострадали от утечек в «Билайне»
Зафиксированы первые пострадавшие от утечки персональных данных абонентов домашнего интернета сотового оператора «Билайн».
Известия 12:00
Политика
Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском 16:36
Политика
Глава Европарламента «не добился прогресса» в переговорах по Brexit
Председатель Европарламента Дэвид Сассоли заявил, что стороны «не добились прогресса», комментируя переговоры по Brexit с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, 8 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 15:48
Политика
В конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу
Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».
RT на русском вчера в 20:16
Авто
Ford обновил модели Galaxy и S-Max
Компания Ford представила обновленные модели — минивэны Ford Galaxy и Ford S-Max.
Коммерсантъ 04:33
Киберспорт
Solo принял участие в шоу «Вечерний Ургант»
В шоу "Вечерний Ургант" от 8 октября показали эпизод с профессиональным игроком команды Virtus.pro - Алексеем "Solo" Березиным.
Inc-news.ru 18:11
Политика
В Белом доме заявили о незаконности импичмента Трампа
Белый дом считает процесс импичмента президенту США Дональду Трампу незаконным и отказывается участвовать в расследовании, заявила пресс-секретарь президента Стефани Гришэм.
РИА Новости 17:22
Здоровье
В Пензенской области изучат доходы главврачей и обычных докторов
В Пензенской области проанализируют зарплаты врачей.
ПензаИнформ вчера в 04:11
Транспорт
«Россия» передаст «Победе» четыре Boeing 737
Авиакомпания "Россия" планирует передать четыре самолета Boeing 737-800 лоукостеру "Победа" (оба перевозчика входят в группу "Аэрофлот").
ТАСС 13:19
Политика
Новак рассказал о ситуации с контрактом на транзит газа через Украину
Министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о возможном изменении технических параметров контракта на транзит газа через территорию Украины в Европу.
RT на русском 11:16
Армия и оружие
ВС России получили более 2,3 тысяч единиц военной техники в этом году
Свыше 2,3 тысяч единиц новой и модернизированной военной техники уже получили Вооруженные силы Российской Федерации в 2019 году.
Политика Сегодня 06:00
Общество
Разработан закон о блокировке электронной почты россиян
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий блокировать мессенджеры и электронную почту россиян за распространение запрещенной информации.
Lenta.ru 13:01
Политика
В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России
Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.
Известия 02:01
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости 06:56
Армия и оружие
Российским Су-57 нашли нового покупателя
Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Об этом сообщает MilitaryWatch.
Lenta.ru 07:38
Политика
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ситуация на юго-востоке Украины является следствием конфликта России и Украины.
Газета.Ru 10:21
Футбол
«Барселоне» нужно продать игроков на 124 млн, чтобы сохранить финансовую стабильность
Как сообщает ESPN, каталонскому клубу необходимо заработать 124 млн евро на трансферах, чтобы сохранить финансовую стабильность.
Спорт день за днем 18:08
Происшествия
Сбербанк выявил виновного в утечке данных своих клиентов
Сбербанк провёл внутреннее расследование совместно с полицией и выявил виновного в утечке данных о 200 держателях своих карт в Интернет, сообщалось 5 октября на сайте организации.
ИрСити 05 октября в 23:23
Футбол
Буффон и Де Росси могут провести прощальный матч за сборную Италии
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон и полузащитник «Бока Хуниорс» Даниеле Де Росси могут быть вызваны в сборную Италии для прощального матча, сообщает Gazzetta dello Sport.
Спорт-Экспресс 13:46
Космос
В США отложили запуск грузового корабля Cygnus к МКС
НАСА сообщило о переносе старта американского грузового корабля Cygnus к МКС.
Московский Комсомолец 14:38
Наука
Растения могут предупреждать друг друга об угрозе вредителей
Политическая Экспертиза вчера в 20:25
Общество
Бари Алибасов проиграл суд производителю «Крота»
Пресненский суд Москвы оставил без удовлетворения иск создателя группы «На-На» Бари Алибасова к производителю средства для прочистки канализационных труб «Крот», которым он ранее резонансно отравился, перепутав с йогуртом.
Суть событий 14:27
Политика
В ООН заявили о нехватке финансирования
По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, международная организация столкнулась с серьезными финансовыми проблемами.
Московский Комсомолец 17:53
Футбол
Мамаев заявил, что поменял взгляды на жизнь после тюрьмы
News.ru вчера в 12:16