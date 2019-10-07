34-летний немецкий специалист итальянского происхождения Доменико Тедеско прилетел в Москву и согласовал основные параметры контракты с футбольным клубом "Спартак", сообщает "Спорт-экспресс". Ожидается, что о назначении Тедеско главным тренером клуб объявит в ближайшее время.

Тедеско в Москве согласовал контракт со «Спартаком»

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