Футбол
Спорт-ЭкспрессТедеско в «Спартаке». Презентация Live
На стадионе «Открытие-Арена» начинается презентация нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
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Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Культуромания 11 октября в 09:41
Экономика
Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий
Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
Газета.Ru 05:22
Общество
Известный блогер назвал худший город России
Lenta.ru 10:20
Общество
Кириенко озвучил итоги очередного конкурса президентских грантов
Об итогах второго конкурса 2019 года рассказал первый заместитель руководители АП РФ Сергей Кириенко.
ФедералПресс 10:08
Космос
Сверхсветовые корабли признали неэффективными
Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.
Дни24 06:54
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову
Мосгорсуд признал законным приговор активисту Константину Котову, осуждённому на четыре года колонии за неоднократное нарушение правил проведения массовых акций, передаёт РИА Новости.
RT на русском 10:28
Происшествия
Вылетевший в Лондон Airbus «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево
Самолет Airbus A321 «Аэрофлота», вылетевший 14 октября из Шереметьево в Лондон (рейс SU2582), вернулся обратно в Москву, сообщили РБК в авиакомпании.
РБК 09:52
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти
В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45
Экономика
РФПИ и саудовские инвесторы купят 30,8% «Новомета» у «Роснано»
В Эр-Рияде представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco и суверенного фонда королевства Public Investment Fund (PIF) согласовали обязывающие документы по покупке у "Роснано" 30,76% в ГК "Новомет", производителя нефтепогружного оборудования.
Интерфакс 09:46
Футбол
Глушаков пожелал Тедеско удачи в «Спартаке»
RT на русском 10:27
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
РИА Новости 04:55
Происшествия
В Саратове простились с убитой 9-летней Лизой Киселёвой
В Саратове простились с убитой 9-летней Лизой Киселёвой. Трагедия которая, произошла на прошлой неделе потрясла всю страну.
ГТРК Саратов 04:17
Общество
В Саратове создадут «безопасные маршруты» для школьников
По мнению руководителя комитета по образованию Саратова Ларисы Ревуцкой, схема «безопасного маршрута» должна быть у каждого ребенка «вклеена в дневник или тетрадь».
АиФ Саратов 08:44
Шоу-бизнес
Максим Виторган ответил на вопрос о свадьбе Собчак и Богомолова
Максим Виторган ответил на вопрос о свадьбе Собчак и Богомолова Актер заявил, что он не хочет присоединяться к обсуждающим торжество.
Экспресс газета 12 октября в 05:26
Армия и оружие
Россия проведет 16 пусков крылатых и баллистических ракет на учениях
РФ проведет военные учения с 15 по 17 октября. Военные запустят 16 крылатых и баллистических ракет.
Телеканал 360° 05:56
Политика
Масштабный марш националистов против мира в Донбассе начался в Киеве
В Киеве стартовал масштабный марш националистов, на который съехалось около десяти тысяч радикалов со всей страны.
ФАН 07:51
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Кому именно принадлежит кровь, пока не известно. Автомобиль пропавшей нашли у перекупщиков в Челябинске, имя оказались цыгане.
Газета.Ru 06:41
Политика
Саммит «нормандской четверки» может пройти в ноябре
1 октября Песков сообщил о начале подготовки к саммиту в «нормандском формате», после завершения которой лидеры России, Франции, Германии и Украины сами определят дату встречи.
ФАН 09:42
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
Политика
Полиция применила силу против протестующих в аэропорту Барселоны
Каталонская полиция (Моссос д'Эсквадра) была вынуждена применить силу против участников акции протеста в аэропорту Барселоны Эль-Прат.
Известия 09:41
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Политика
Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой в регионах
«Если в дальнейшем кто-то будет пойман на манипуляции статистикой, последствия будут весьма и весьма неприятные», — добавил он.
RT на русском 08:25
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Общество
90% россиян делают заготовки на зиму
Готовясь к зиме, подавляющее большинство наших сограждан делают дома заготовки из огурцов и помидоров.
Газета.Ru 08:27
Здоровье
Врачи удалили москвичке полуметровую опухоль
Столичные хирурги удалили 52-летней женщине опухоль яичника, которая достигала 50 см в диаметре.
Известия 00:06
Финансы
В ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах
Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.
RT на русском 09:51