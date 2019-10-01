Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессТедеско в «Спартаке». Презентация Live

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На стадионе «Открытие-Арена» начинается презентация нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
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Презентация Тедеско в «Спартаке»: прямая видеотрансляция

Sport.ru10:13

«Спартак» представляет нового главного тренера - Доменико Тедеско (Прямая трансляция)

Prognozist10:07

На домашнем стадионе «Спартака» начинается презентация Тедеско

Евро-футбол.ру09:59

Тедеско в «Спартаке». Презентация Live

Спорт-Экспресс09:50
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