Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессТедеско в «Спартаке». Презентация Live

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На стадионе «Открытие-Арена» начинается презентация нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
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