Доменико Тедеско подтвердил корреспонденту «СЭ», что сегодня проведет первую тренировку во главе своей новой команды.

с чего всё началось

Утром тренер в сопровождении своего ассистента Андреаса Хинкеля покинул одну из московских гостиниц и отправился на занятие. Стоит отметить, что 14 октября красно-белые официально объявят о назначении Тедеско.

Тедеско в понедельник проведет первую тренировку в «Спартаке»

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