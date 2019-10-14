Стоит отметить, что 14 октября красно-белые официально объявят о назначении Тедеско. Контракт с 34-летним специалистом будет рассчитан на 2 года и 9 месяцев. Ранее Россия разобралась с Кипром.

Тедеско в понедельник проведет первую тренировку в «Спартаке»

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Происшествия Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.

Политика Представители украинской диаспоры из восьми стран приезжают в Крым «В воскресенье в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира», — цитирует РИА Новости главу украинской общины региона Анастасию Гридчину.

Футбол Кипр — Россия 0:5 Национальная сборная России подарила праздник поклонникам футбола, уверенно выиграв 13 октября на Кипре у местной команды с крупным счетом 5:0. Россияне досрочно завоевали путевку на предстоящий чемпионат Европы.

Энергетика Коррекция. Цены на нефть сильно снижаются в начале новой недели Цены на нефть снижаются в начале наступившей недели, корректируясь после резкого роста после инцидента в Красном море и подвижек в торговых переговорах между США и Китаем.

Экономика Между Россией и Казахстаном обострился уголь По данным Министерства торговли и интеграции Казахстана, с июля по октябрь Минэкономики РФ согласовало транзит на Украину 320 тыс. тонн казахского угля при заявке 716 тыс. тонн.

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Шоу-бизнес Семья Заворотнюк показала архивные фото актрисы В Instagram-аккаунте Анастасии Заворотнюк появились архивные фотографии актрисы и ее мужа, фигуриста Петра Чернышева, сделанные в день их свадьбы в 2008 году.