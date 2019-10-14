Футбол

Газета.RuГазета.RuТедеско в понедельник проведет первую тренировку в «Спартаке»

Стоит отметить, что 14 октября красно-белые официально объявят о назначении Тедеско. Контракт с 34-летним специалистом будет рассчитан на 2 года и 9 месяцев. Ранее Россия разобралась с Кипром.
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Подробнее о событии

Тедеско игрокам «Спартака» представит Цорн

Спорт-Экспресс03:38

Тедеско начал тренировать «Спартак»

Metaratings02:33

Тедеско подтвердил, что проведет первую тренировку в «Спартаке» 14 октября

Матч ТВ01:18

Тедеско выехал на первую тренировку в «Спартаке»

Sports.ru01:25

Журналист Конов: «Тедеско выехал в Тарасовку на первую тренировку в „Спартаке“»

Бомбардир.ру01:20

Тедеско подтвердил, что проведет первую тренировку в «Спартаке» 14 октября

Sportbox.RU01:18

Тедеско подпишет контракт со «Спартаком» в понедельник, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 10:27
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Сирийская армия вошла в ранее контролируемый курдами город Табка

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Православные христиане празднуют Покров

Известия 00:54
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Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 12 октября в 07:54
Общество

Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России

Судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к решению КС по жалобе на отказ в статусе безработного раскритиковал современную организацию системы высшего образования, ее неэффективность, несвободу и отсутствие адекватного финансирования.
Интерфакс 02:06
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
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Общество

В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины

Коммерсантъ вчера в 03:56
Общество

Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости

Российская газета вчера в 07:10
Происшествия

Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии

В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.
Вести.Ru 11 октября в 15:25
Политика

Представители украинской диаспоры из восьми стран приезжают в Крым

«В воскресенье в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира», — цитирует РИА Новости главу украинской общины региона Анастасию Гридчину.
RT на русском 12 октября в 17:37
Общество

В России завершен переход на цифровое вещание

В России завершен переход федерального телевидения на цифровое вещание. Об этом сообщает РИА "Новости"РИА "Новости".
Газета.Ru 01:24
Футбол

Кипр — Россия 0:5

Национальная сборная России подарила праздник поклонникам футбола, уверенно выиграв 13 октября на Кипре у местной команды с крупным счетом 5:0. Россияне досрочно завоевали путевку на предстоящий чемпионат Европы.
Ридус вчера в 13:53
Футбол

Франция дома обыграет сборную Турции в отборе на Евро-2020, считают российские букмекеры

Крупные российские операторы считают, что в выездном матче отбора Евро-2020 сборная Турции проиграет Франции.
BettingBusiness.ru 01:58
Энергетика

Коррекция. Цены на нефть сильно снижаются в начале новой недели

Цены на нефть снижаются в начале наступившей недели, корректируясь после резкого роста после инцидента в Красном море и подвижек в торговых переговорах между США и Китаем.
Neftegaz.ru 04:17
Космос

Астраханец сфотографировал галактику, удаленную от земли на 3 млн световых лет

Волга вчера в 04:10
Происшествия

Автомобиль врезался в остановку в Улан-Удэ

ТАСС 01:52
Экономика

Между Россией и Казахстаном обострился уголь

По данным Министерства торговли и интеграции Казахстана, с июля по октябрь Минэкономики РФ согласовало транзит на Украину 320 тыс. тонн казахского угля при заявке 716 тыс. тонн.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Технологии

Telegram может отложить запуск криптовалюты

Команда блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) может перенести запуск платформы, который был запланирован на октябрь.
РЕН ТВ вчера в 09:17
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки

В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
REGNUM 12 октября в 10:40
Политика

В Госдуме оценили сообщения о потерях ЕС от антироссийских санкций

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT данные исследования Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики, которые сообщили, что 45% ущерба от антироссийских санкций ложится на страны, которые их ввели.
RT на русском 03:59
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Шоу-бизнес

Директор Бориса Моисеева показал квартиру музыканта после инсульта

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Шоу-бизнес

Пугачева убедила Успенскую вернуться на сцену после потери сознания

Приходит Пугачева ко мне с Киркоровым. И они начинают меня убеждать, что я должна вернуться на сцену.
Телепрограмма 03:15
Наука

Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком

Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Шоу-бизнес

Жена Игоря Николаева прокомментировала вторую беременность

Жена Игоря Николаева прокомментировала вторую беременность Поклонники были уверены, что Юлия Проскурякова ждет ребенка.
Экспресс газета 03:49
Хоккей

Петр Чех сыграл первый хоккейный матч и был признан лучшим игроком

Команда чешского вратаря обыграла «Суидон Уайлдкэтс» в серии буллитов со счётом 3:2. Чех отразил бросок в серии послематчевых буллитов и был признан лучшим игроком матча в составе своей команды.
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Политика

Глава Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

25-летняя девушка признана виновной в хранении и контрабанде наркотиков в размере более 9 г. Израильский президент Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.
Газета.Ru вчера в 12:23
Происшествия

Томич, обвиняемый в серии изнасилований, ранее работал в милиции

Как сообщает РИА Новости, подозреваемый, которого задержали сотрудники областных УМВД и УФСБ, ранее работал в милиции и службе безопасности одной из нефтеперерабатывающих компаний.
Российская газета 01:42
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк показала архивные фото актрисы

В Instagram-аккаунте Анастасии Заворотнюк появились архивные фотографии актрисы и ее мужа, фигуриста Петра Чернышева, сделанные в день их свадьбы в 2008 году.
Lenta.ru 12 октября в 10:04
Происшествия

Возросло число жертв тайфуна в Японии

В Японии как минимум четыре человека скончались в результате тайфуна "Хагибис". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 18:40
Шоу-бизнес

Ольга Ушакова в четвертый раз станет мамой

Примечательно, что телеведущая в третий раз стала мамой всего полтора года назад.
7Дней.ру 12 октября в 16:00
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