Футбол

Газета.RuГазета.RuТедеско в понедельник проведет первую тренировку в «Спартаке»

Утром тренер в сопровождении своего ассистента Андреаса Хинкеля покинул одну из московских гостиниц и отправился на занятие. Стоит отметить, что 14 октября красно-белые официально объявят о назначении Тедеско.
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Немецкий тренер Доменико Тедеско подписал контракт со Спартаком и провел первую тренировку с футболистами

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Матч ТВ14 октября в 01:18
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Опубликован «план Даллеса» против Навального

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Ольга Кормухина подала в суд на Полину Гагарину за «Кукушку» Цоя

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Авиакомпания «Победа» приняла решение поднять стоимость билетов на рейсы, выполняемые из зарубежных аэропортов в Россию.
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Сбежавшие из Сирии американцы оставили непристойный «привет» россиянам

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Семья Анастасии Заворотнюк подтвердила болезнь актрисы

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Медики предупреждают, что одной причины развития инсульта нет, но есть факторы риска, среди которых – сахарный диабет, курение, лишний вес, наследственность и гипертония.
Волгоградская правда вчера в 22:03
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В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам

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В Соединенных Штатах в ходе предвыборных дебатов лидеры гонки среди демократов выступили за импичмент главе Белого дома Дональду Трампу, сообщает CNN.
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Названы регионы России с самыми высокими ценами на хлеб

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Автомобили УАЗ оснастят новыми опциями

В 2019 или 2020 году внедорожники УАЗ могут получить новые мультимедийные системы, задние воздуховоды, розетки USB, электронный стояночный тормоз и другие долгожданные новшества.
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Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба

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