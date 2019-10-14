Футбол
Газета.RuТедеско в понедельник проведет первую тренировку в «Спартаке»
Утром тренер в сопровождении своего ассистента Андреаса Хинкеля покинул одну из московских гостиниц и отправился на занятие. Стоит отметить, что 14 октября красно-белые официально объявят о назначении Тедеско.
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Врач объяснил, о чем сигнализирует «ком в горле»
Происшествия
В Красноярске суд арестовал обвиняемого в избиении мужчины до смерти
Происшествия
В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку
В Уфе 44-летний мигрант из Таджикистана два года насиловал 15-летнюю девочку из Узбекистана и шантажировал ее из-за проблем матери с документами.
Общество
Россиянам пообещали теплый ноябрь
В Краснодарском крае и южной части Крыма ожидается более низкая температура, чем обычно в ноябре.
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В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь
Экономика
Рост пенсий в России поставили под сомнение
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Авто
Водителей обяжут крепить номера в день покупки
С 1 января 2020 года владельцы новых автомобилей обязаны будут регистрировать машины и устанавливать государственные номера в автосалонах в день покупки.
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Политика
Опубликован «план Даллеса» против Навального
Фото: Соцсети Издание The Insider опубликовало письма из взломанной почты консультанта Администрации Президента Константина Костина, которые повествуют о «плане борьбы с Навальным».
Политика
Журналист из Токио призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
В августе-начале сентября 1945 года была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск с целью разгрома японской Квантунской армии, освобождения северо‑восточных и северных провинций Китая (Маньчжурии и Внутренней Монголии), Ляодунского полуострова, Кореи, ликвидации плацдарма агрессии и крупной военно-экономической базы Японии на азиатском континенте.
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой
Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Общество
Россияне простились с космонавтом Алексеем Леоновым
В подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны простились с дважды Героем Советского Союза космонавтом Алексеем Леоновым, сообщает «360».
Культура
Ольга Кормухина подала в суд на Полину Гагарину за «Кукушку» Цоя
Певица Ольга Кормухина подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
Транспорт
«Победа» объявила о повышении цен на 40% из-за решения суда
Авиакомпания «Победа» приняла решение поднять стоимость билетов на рейсы, выполняемые из зарубежных аэропортов в Россию.
Армия и оружие
Сбежавшие из Сирии американцы оставили непристойный «привет» россиянам
Политика
Соперница Трампа обвинила США в использовании «Аль-Каиды»
Претендент на пост президента США от демократов конгрессмен Тулси Габбард заявила, что власти страны используют террористическую группировку «Аль-Каида» (запрещена в России) в борьбе с правительством президента Сирии Башара Асада.
Политика
Партия Качиньского набирает более 45% на выборах в сейм Польши
Правящая партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 82,79% протоколов.
Футбол
В «Реале» надеются, что Мбаппе откажется продлевать контракт с «ПСЖ»
Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» летом 2017 года на правах аренды. Через год парижане выкупили контракт форварда за € 135 млн.
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк подтвердила болезнь актрисы
Семья популярной актрисы из первых уст подтверждает, что Настя действительно проходит лечение от некой болезни.
Политика
Киев потребовал отказа Донбасса от рублевой зоны
Во время встречи контактной группы в Минске представители Киева подняли вопрос о рублевой зоне в Донбассе.
Авто
Новый Volkswagen Golf рассекретили до премьеры
Хэчбек Volkswagen Golf восьмого поколения, чья премьера состоится 24 октября, впервые показали без камуфляжа.
Здоровье
Как распознать приближение инсульта, рассказали медики
Медики предупреждают, что одной причины развития инсульта нет, но есть факторы риска, среди которых – сахарный диабет, курение, лишний вес, наследственность и гипертония.
Политика
В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам
Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Футбол
Швеция — Испания 1:1
Сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Происшествия
Главу Новочеркасска задержали за взятку в 2,6 миллиона рублей
Политика
В США демократы на дебатах высказались за импичмент Трампа
В Соединенных Штатах в ходе предвыборных дебатов лидеры гонки среди демократов выступили за импичмент главе Белого дома Дональду Трампу, сообщает CNN.
Общество
Названы регионы России с самыми высокими ценами на хлеб
Авто
Автомобили УАЗ оснастят новыми опциями
В 2019 или 2020 году внедорожники УАЗ могут получить новые мультимедийные системы, задние воздуховоды, розетки USB, электронный стояночный тормоз и другие долгожданные новшества.
Футбол
Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба
Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба Василий Вакуленко приобрел ФК СКА Ростов-на-Дону.