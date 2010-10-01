Футбол
News.ruТедеско вернулся в Германию, не подписав контракт со «Спартаком»
Немецко-итальянский тренер Доменико Тедеско не стал подписывать контракт с московским футбольным клубом «Спартак» и вернулся в Германию. По информации журналиста Bild Марка Сикмана, Тедеско вернулся в Германию без контракта и каких-либо обязательств перед «Спартаком».
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Тедеско хочет в «Спартак», Луческу — в «Динамо», а у Малкина и ВАДА — кошмар
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Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, и за их нарушение предусмотрено административное наказание.
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Дрю Даути забросил шайбу на 50-й секунде овертайма и принес победу «Кингз» со счетом 4:3. Ему ассистировал Ковальчук, набрав третье очко в игре.
Красная весна 01:14
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Медики рассказали, что снизить артериальное давление может такая ягода, как финики.
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Как сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные западных спецслужб, на Западе пришли к выводу, что за разного рода акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ).
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BFM.ru вчера в 12:36
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В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией
Грузия в июле-августе текущего года потеряла в целом около 113 миллионов долларов от запрета авиарейсов из России, в сентябре российский турпоток сократился на 20%, заявила глава Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".
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BFM.ru 00:28
Общество
Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей
ГУ МВД Москвы хочет отсудить у Алексея Навального и других оппозиционеров компенсации за то, что в дни несогласованных акций 27 июля и 3 августа пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка.
Интерфакс вчера в 01:30
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Компания Xiaomi представила на российском рынке новый бюджетный флагман Redmi Note 8 Pro, цена на который стартует от 17990 рублей.
РИА Новости вчера в 20:32
Футбол
Иванович поздравила Швайнштайгера с завершением карьеры
Спорт-Экспресс вчера в 10:55
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В Российском союзе туриндустрии назвали альтернативу отдыху в Турции
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Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Авто
Стало известно, когда АвтоВАЗ выпустит новую модель авто
Вскоре в модельном ряду "АвтоВАЗа" может появиться новый "каблучок" - аналог Renault Dokker. Пока будущей новинке дано рабочее название Van.
Новые автомобили вчера в 11:05
Экономика
В Сети сравнили стоимость продуктов в России и на Украине
Известия вчера в 23:23
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20-летний форвард в среду покинет расположение национальной команды из-за травмы.
Sportbox.RU вчера в 16:57
Общество
Больше сотни номеров спецсвязи для высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе
Больше сотни номеров спецсвязи для высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок.
Эхо Москвы 01:15
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
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Женщина может заниматься сексом на любом сроке беременности в случае отсутствия противопоказаний.
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Вечный огонь в Уссурийске неизвестные засыпали землей
Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны на площади Победы в Уссурийске был засыпан землей, полиция ведет поиск преступников, 9 октября сообщает пресс-служба УМВД по региону.
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Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
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Происшествия
Бывший начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск
Вести.Ru вчера в 09:23
Армия и оружие
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Индия намерена в ближайшее время приступить к модернизации парка состоящих на вооружении истребителей Су-30МКИ, сообщила индийская газета The Times of India со ссылкой на главкома ВВС страны Ракеша Кумара Сингха Бхадаурья.
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Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Экономика
В России могут возникнуть перебои в поставках импортной воды
Риск перебоев поставок импортной бутилированной воды может возникнуть в России после внедрения маркировки этой продукции.
Газета.Ru вчера в 19:11
Происшествия
Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
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В Эквадоре протестующие захватили три нефтяных месторождения
Три месторождения нефти были захвачены накануне группами протестующих, заявляет Минэнерго Эквадора.
Хакасия-Информ 07 октября в 23:45
Политика
В Кремле не видели поздравлений Путину от Трампа и Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не видел поздравлений с днем рождения Владимиру Путину от глав США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
РБК вчера в 07:08