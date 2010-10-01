Немецко-итальянский тренер Доменико Тедеско не стал подписывать контракт с московским футбольным клубом «Спартак» и вернулся в Германию. По информации журналиста Bild Марка Сикмана, Тедеско вернулся в Германию без контракта и каких-либо обязательств перед «Спартаком».

Тедеско вернулся в Германию, не подписав контракт со «Спартаком»

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