Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руТедеско возглавит «Спартак» после паузы на матчи сборных

Не исключается вариант, при котором о назначении Тедеско будет объявлено во время паузы на матчи национальных сборных. Напомним, в воскресенье, 29 сентября, в отставку с поста главного тренера «Спартака» подал Олег Кононов, сославшись на неудовлетворительные результаты команды.
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с чего всё началось

Кандидатура Цорна — бывший тренер «Шальке» Доменико Тедеско

34-летний специалист возглавлял команду из Гельзенкирхена с июня 2017 года по март 2019-го, под его руководством она в сезона-2017/18 заняла второе место в бундеслиге. Тедеско был уволен в марте после поражения со счетом 0:7 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Манчестер Сити».
Спорт-Экспресс06:24

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СМИ: Кандидат на пост наставника «Спартака» намерен выучить русский язык

Матч ТВ08:00

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Sport.ru10:14

Источник: Тедеско возглавит «Спартак» во время паузы на матчи сборных

Sportbox.RU11:57

«СЭ»: Цорн хочет пригласить в «Спартак» экс-тренера «Шальке» Тедеско

Sports.ru06:25
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Речь шла о загородных домах, элитных квартирах, машинах и 500 млн рублей.
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Закон распространяет налоговые льготы на платежи индивидуальных садоводов и огородников, следует из публикации.
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Советский и российский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
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