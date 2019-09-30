Кандидатура, которую предлагает гендиректор красно-белых Томас Цорн — бывший тренер «Шальке» Доменико Тедеско. 34-летний специалист возглавлял команду из Гельзенкирхена с июня 2017 года по март 2019-го, под его руководством она в сезона-2017/18 заняла второе место в бундеслиге.

с чего всё началось

«Спартак» намерен назначить Доменико Тедеско на пост главного тренера в ближайшее время время. По имеющейся информации, руководство клуба готовится утвердить кандидатуру Тедеско, которая является креатурой Томаса Цорна, после паузы на игры национальных сборных.

«Спартак» утвердит кандидатуру Тедеско в ближайшее время

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