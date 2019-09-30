Футбол
Metaratings«Спартак» утвердит кандидатуру Тедеско в ближайшее время
«Спартак» намерен назначить Доменико Тедеско на пост главного тренера в ближайшее время время. По имеющейся информации, руководство клуба готовится утвердить кандидатуру Тедеско, которая является креатурой Томаса Цорна, после паузы на игры национальных сборных.
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Кандидатура, которую предлагает гендиректор красно-белых Томас Цорн — бывший тренер «Шальке» Доменико Тедеско. 34-летний специалист возглавлял команду из Гельзенкирхена с июня 2017 года по март 2019-го, под его руководством она в сезона-2017/18 заняла второе место в бундеслиге.Спорт-Экспресс06:24
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Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 30 сентября по 6 октября
С 30 сентября ТНТ4 первым среди всех федеральных телеканалов покажет серию лучших американских стендап-концертов и познакомит зрителей с комиками мирового уровня.
Российская газета 03:00
Армия и оружие
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 22:22
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Сколтех и ТУСУР занялись разработкой единого стандарта для «интернета вещей»
Архитектура сети при работе систем интернета вещей состоит из большого количества устройств, передающих данные на базовую станцию.
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Политика
ДНР и ЛНР надеются на согласование Киевом «формулы Штайнмайера»
Министры иностранных дел Донецкой и Луганской народных республик Наталья Никонорова и Владислав Дейнего рассчитывают, что украинская сторона начнет согласование формулы Штайнмайера по предоставлению Донбассу особого статуса в ходе встречи в Минске.
REGNUM 08:02
Происшествия
В США число жертв вейпов увеличилось до 15 человек
В Соединенных Штатах число связанных с вейпингом смертей увеличилось до 15.
Российская газета 21:19
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Сборная Грузии по регби устроила скандал из-за песни Валерия Меладзе
Актуальные Новости 08:40
Политика
В Кремле прокомментировали решение ПАСЕ обсудить протесты в Москве
России не нравится, когда её внутренние дела обсуждаются где-то, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя включение Парламентской ассамблеей Совета Европы в повестку осенней сессии обсуждения темы протестных акций в Москве.
RT на русском 08:52
Политика
Зеленский заявил, что расследования дела против Байдена не будет
Украина не станет проводить расследование деятельности американского сенатора Джо Байдена и его сына Хантера по приказу президента США Трампа, заявил 30 сентября украинский президент Владимир Зеленский.
REGNUM 16:50
Общество
Из Центра Блохина могут уволиться все детские онкологи
Все детские онкологи из Национального медицинского исследовательского центра имени Н. Н. Блохина в Москве написали заявление об увольнении.
Мойка78 10:28
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери
Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».
Gazeta.SPb вчера в 12:59
Экономика
«Мечел» решил выкупить долю Газпромбанка в Эльгинском месторождении
Зачем Зюзин решил выкупить долю в Эльге Компания "Мечел" Игоря Зюзина, которая контролирует 51% Эльгинского месторождения, приняла оферту одного из своих основных кредиторов — Газпромбанка (ГПБ) — о выкупе части пакета в этом проекте — 34 из 49%.
РБК 10:50
Общество
Зарплаты бюджетников будут проиндексированы на 4,3%
В соответствии с мартовским распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, с 1 октября зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3%.
Интерфакс 17:57
Политика
Рейсы МАУ в Алматы оказались убыточными из-за облета России
«Запрет использования воздушного пространства РФ для украинских перевозчиков привел к значительному увеличению продолжительности рейса Киев — Алматы — с 5 ч 20 мин до 6 ч 35 мин — и, соответственно, дополнительным расходам, покрыть которые не представляется возможным даже с учетом эффекта от транзитных перевозок», — говорится в сообщении.
Украина.ру 08:27
Армия и оружие
В России начался призыв в армию по новым правилам
В России 1 октября начался осенний призыв.
Lenta.ru 17:01
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru 17:31
Экономика
Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»
Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».
Ведомости 13:16
Политика
МИД Белоруссии не видит смысла в размещении российской военной базы
В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла», сообщил в интервью РБК глава белорусского МИДа Владимир Макей.
Коммерсантъ 19:58
Армия и оружие
МИД России заявил об уничтожении ИГ и «Джебхат ан-Нусры» в Сирии
Группировки «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры» (обе организации запрещены в РФ) уничтожены в Сирии, в том числе при помощи России, заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.
Коммерсантъ 13:00
Спорт
Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия 15:47
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Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Шифф ранее дал интервью телеканалу NBC, в котором объяснил намерения эти демократов "необходимостью обеспечить национальную безопасность США и выяснить, подрывал ли президент Трамп во время бесед с другими лидерами, в особенности с Путиным, безопасность США, рассчитывая извлечь личную пользу для своей кампании".
ТАСС 09:21
Политика
Иркутского губернатора Сергея Левченко могут отправить в отставку
Отставка может состояться уже этой осенью в ходе очередной ротации глав регионов.
Эхо Москвы вчера в 16:02
Политика
Вице-спикер сейма Польши узнала о запрете въезда в Россию
Как сообщила «Польскому радио» вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская, во время своей поездки в Белоруссию 29 сентября она узнала, что ей запрещён въезд в Российскую Федерацию.
REGNUM 10:24
Политика
Мадуро назвал Россию великой державой XXI века
Президент Венесуэлы заявил, что Россия является "одной из великих держав XXI века". Ранее Мадуро признался, что ему комфортно в Москве.
Газета.Ru 22:14
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Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28