Футбол
Евро-футбол.руТедеско возглавит «Спартак» после паузы на матчи сборных
Не исключается вариант, при котором о назначении Тедеско будет объявлено во время паузы на матчи национальных сборных. Напомним, в воскресенье, 29 сентября, в отставку с поста главного тренера «Спартака» подал Олег Кононов, сославшись на неудовлетворительные результаты команды.
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с чего всё началось
34-летний специалист возглавлял команду из Гельзенкирхена с июня 2017 года по март 2019-го, под его руководством она в сезона-2017/18 заняла второе место в бундеслиге. Тедеско был уволен в марте после поражения со счетом 0:7 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Манчестер Сити».Спорт-Экспрессвчера в 06:24
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Экс-тренер «Шальке», которого сватают в «Спартак», идёт на курсы русского языка
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Иск поступил в суд 27 сентября, к производству он пока не принят, основания исковых требований в материалах суда на данный момент не приводятся, передает РИА «Новости».
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Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
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Житель Екатеринбурга попал под суд в Таиланде за «игрушечные баксы»
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RT на русском 02:17
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Появились фото Су-57 с неизвестным оборудованием
Известный военный фотограф Вадим Савицкий опубликовал снимки истребителя пятого поколения Су-57 с неизвестным подвесным контейнером.
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В онкоцентре Блохина раскрыли уровень зарплат сотрудников
26 врачей онкоцентра имени Блохина выступили с видеообращением, где потребовали отстранения нового руководства, обеспечения прозрачности начисления зарплаты и аудита новых корпусов клиники.
News.ru вчера в 19:20
Кино
«Король Лев» стал лидером российского проката 2019 года
Как сообщается в официальном пресс-релизе, поступившем в редакцию портала "Новости кино", по итогам минувшего уик-энда картина заняла первое место в рейтинге самых кассовых кинопроектов России и СНГ за 2019 год.
Kinonews.ru вчера в 13:44
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Армия РФ получила модернизированные танки Т-90М
Новый вид техники начал поступать на вооружение в Минобороны России. Армия РФ стала приобретать модернизированные танки Т-90М.
NewInform вчера в 03:13
Армия и оружие
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:22
Недвижимость
Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке
Сбербанк снижает ставки по ипотеке по заявкам, поданным с 1 октября 2019 года, на 0,3 п.п. — на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Rambler News Service вчера в 03:31
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«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
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В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак
По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
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Уволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей
На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.
BFM.ru 02:12
Спорт
Легкоатлеток возмутили слишком откровенные ракурсы съемок на ЧМ в Дохе
Участницы спортивного события пожаловались на чересчур откровенные ракурсы фото и видео съемок, которые осуществлялись во время их забегов.
Пятый канал 02:15
Происшествия
Выплаты по европротоколу увеличились до 400 тыс. руб. по всей России
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РБК вчера в 22:28
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В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения
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Рябкова разочаровала реакция НАТО на предложение о моратории на РСМД
Реакция НАТО на инициативу России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности разочаровывает, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
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Актеру Устинову заменили приговор и дали год условно
Мосгорсуд изменил приговор осужденном по «московскому делу» Павлу Устинову, назначив ему один год лишения свободы условно с испытательный сроком в два года.
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Стало известно о присутствии Помпео при разговоре Трампа и Зеленского
Госсекретарь США Майк Помпео прослушивал разговор американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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На НТВ вышел сериал про ангарского маньяка
Сериал создан по мотивам реального расследования преступлений серийного убийцы Михаила Попкова — милиционера из Ангарска, бывшего оперативного дежурного, более известного как «ангарский маньяк».
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Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
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Der Spiegel: Зеленский оскорбил правительство Германии
Напомним, ранее представители Демпартии США начали процедуру импичмента Дональда Трампа из-за опубликованной стенограммы его переговоров с Владимиром Зеленским, который жаловался американскому лидеру на Германию и Францию, которые, по его словам, не соблюдают санкционный режим против России и практически не делают ничего из того, что «должны делать для Украины».
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