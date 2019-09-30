34-летний специалист возглавлял команду из Гельзенкирхена с июня 2017 года по март 2019-го, под его руководством она в сезона-2017/18 заняла второе место в бундеслиге. Тедеско был уволен в марте после поражения со счетом 0:7 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Манчестер Сити».

с чего всё началось

Не исключается вариант, при котором о назначении Тедеско будет объявлено во время паузы на матчи национальных сборных. Напомним, в воскресенье, 29 сентября, в отставку с поста главного тренера «Спартака» подал Олег Кононов, сославшись на неудовлетворительные результаты команды.

Тедеско возглавит «Спартак» после паузы на матчи сборных

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