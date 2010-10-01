Футбол
Sportbox.RUТедеско встретится с болельщиками «Спартака» 20 октября
Поклонники московского «Спартака» смогут пообщаться с новым главным тренером клуба Доменико Тедеско 20 октября. Об этом сообщил пресс-аташе красно-белых Антон Лисин.
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Доменико Тедеско – о Каррере: Могу понять болельщиков, при нем «Спартак» выиграл чемпионат
Спорт день за днем03:15
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Количество пострадавших от ДТП с участием троллейбуса в Чебоксарах увеличилось до 31 человек, 10 из которых — дети.
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Моя Москва.онлайн вчера в 03:39
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На Украине назвали новые правила национального отбора на "Евровидение-2020". Об этом сообщило агентство УНИАН.
Piter.tv вчера в 09:32
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Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
Известия вчера в 22:48
Происшествия
В Керчи прошла минута молчания в память о жертвах трагедии в колледже
Общегородская минута молчания прошла в Керчи по случаю годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации города Дилявер Мельгазиев.
РИА Новости 02:07
Общество
Минпромторг заключил контракт на создание замены самолету Ан-2
Минпромторг заключил контракт на разработку нового легкого самолета, который станет заменой Ан-2 («кукурузника»).
Известия 00:36
Футбол
Зинченко сделал предложение своей девушке на главном стадионе Украины
Чемпионат вчера в 11:44
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Общество
Минфин отказался выделить дополнительные 44 миллиарда рублей на ЦКАД
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РИА Новости 02:14
Кино
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Фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин уехал из России
Фигурант "московского дела", программист Айдар Губайдулин заявил, что принял решение уехать из России.
Газета.Ru 03:32
Армия и оружие
Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии
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Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете
Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования в интернете по поводу потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории.
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Происшествия
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Происшествия
В агентстве лесного хозяйства Бурятии прошли обыски
В ходе проведённых сегодня обысков в агентстве были изъяты документы для проверки информации о других подобных действиях главы ведомства.
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