Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUТедеско встретится с болельщиками «Спартака» 20 октября

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Поклонники московского «Спартака» смогут пообщаться с новым главным тренером клуба Доменико Тедеско 20 октября. Об этом сообщил пресс-аташе красно-белых Антон Лисин.
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