Поклонники московского «Спартака» смогут пообщаться с новым главным тренером клуба Доменико Тедеско 20 октября. Об этом сообщил пресс-аташе красно-белых Антон Лисин.

Спорт день за днем

Политика МИД России назвал призыв распустить ДНР и ЛНР «ударом» по «Минску» Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что призыв распустить самопровозглашённые ДНР и ЛНР, о котором ранее заявили на Украине, наносит удар по реализации минских договорённостей.

Политика Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit Великобритания и Евросоюз достигли сделки по Brexit, сообщил в своем Twitter президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Происшествия Суд арестовал обвиняемых в убийстве девушки из Екатеринбурга Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 11 декабря двух мужчин и женщину, которые обвиняются в убийстве Ксении Каторгиной.

Наука В джунглях Камбоджи найдена затерянная столица Кхмерской империи Исследователям было известно, что ещё до Ангкора – в конце 8 века и в первой половине 9 века – у кхмеров была другая столица, город Махендрапарвата.

Политика Лавров посетит Норвегию 25 октября Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров совершит визит в Норвегию 25 октября.

Политика В Кремле назвали «необычным» письмо Трампа Эрдогану «Язык, которым было написано письмо президента США Дональда Трампа главе Турции Тайипу Эрдогану в преддверии турецкой операции в Сирии, нечасто встретишь в переписке государственных лидеров, это весьма необычно», — заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отмечает РИА Новости.

Политика МИД РФ направит ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске Москва отправит ноту протеста Вашингтону в связи с инцидентом с дипломатами США, которых сняли с поезда в Северодвинске.

Происшествия В СК назвали главную причину гибели пассажиров сгоревшего SSJ100 Большинство пассажиров самолета SSJ100, загоревшегося при жесткой посадке в Шереметьево, погибли от дыма и огня, а не от удара.

Здоровье В Челябинске опровергли данные о массовом увольнении травматологов В Горздраве Челябинска опровергли данные о массовом увольнении врачей-травматологов.

Происшествия В крови сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь Напомним, что похожий случай произошел летом 2017 года в Балашихе, где 31-летняя Ольга Алисова сбила насмерть шестилетнего мальчика, а затем судмеэксперты нашли в крови ребенка 2,7 промилле алкоголя.

Политика Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.

Авто Skoda рассекретила дизайн новой Octavia Компания Skoda рассекретила дизайн нового поколения модели Octavia, представив официальные скетчи.

Общество Россиянам пообещали «пожилое» бабье лето Метеорологи шутят, что в августе, по народному календарю, наступает молодое бабье лето, в сентябре — зрелое, а это можно назвать «пожилым» бабьим летом, — заявила она в беседе с ТАСС.

Здоровье Электронные сигареты вызывают травму легких Центр по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения США (CDC) зафиксировал новый вид заболевания, которое получило название EVALI (e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury), то есть «травма легких, порожденная электронными сигаретами или вейпингом».

Армия и оружие Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.

Шоу-бизнес Шарлиз Терон рассказала всю правду о романе с Брэдом Питтом Сложность ситуации состояла в том, что о романе Терон с Питтом писали так много, что просто ответить «нет» было невозможно.

Происшествия В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в школьном туалете В новосибирской школе №112 нашли тело старшеклассницы, сообщает местное издание VN.ru.

Политика Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков Президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвящённого ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, заявил, что очень хотел бы услышать, как осваиваются средства на помощь пострадавшим.

Авто В России подешевели представительские автомобили Средняя стоимость автомобиля представительского класса в России (с учетом подержанных) за последний год снизилась на 16% до 772 000 рублей, а самым популярным в сегменте остается Mercedes-Benz S-Class.

Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

Общество Госдума случайно добавила бизнесу налогов на миллиарды рублей Принятые депутатами Госдумы и подписанные главой государства поправки к Налоговому кодексу позволят взимать с бизнеса дополнительные налоги на сотни миллиардов и триллионы рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Шоу-бизнес Алексей Ягудин рассказал о лечении Татьяны Тотьмяниной в онкоцентре Алексей Ягудин прокомментировал новость о том, что Татьяна Тотьмянина, его супруга, обратилась за помощью в онкоцентр.

Гаджеты Стала известна себестоимость нового iPhone 11 Pro Max Известно, что сегодня новенький iPhone 11 Pro Max на 512 гигабайт стоит 1249 долларов в США и 131 990 рублей в России (согласно данным на официальном сайте Apple).

Авто Обновленный Renault Captur добрался до дилеров Компания Renault начинает продажи компактного кроссовера Captur нового поколения.