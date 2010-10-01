Футбол
Матч ТВТедеско встретится с болельщиками «Спартака» 20 октября
Поклонники московского «Спартака» смогут пообщаться с новым главным тренером клуба Доменико Тедеско 20 октября. Об этом сообщил пресс-аташе красно-белых Антон Лисин.
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Доменико Тедеско – о Каррере: Могу понять болельщиков, при нем «Спартак» выиграл чемпионат
Спорт день за днем03:15
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МИД России назвал призыв распустить ДНР и ЛНР «ударом» по «Минску»
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Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit
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Суд арестовал обвиняемых в убийстве девушки из Екатеринбурга
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Исследователям было известно, что ещё до Ангкора – в конце 8 века и в первой половине 9 века – у кхмеров была другая столица, город Махендрапарвата.
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Лавров посетит Норвегию 25 октября
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров совершит визит в Норвегию 25 октября.
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Политика
В Кремле назвали «необычным» письмо Трампа Эрдогану
«Язык, которым было написано письмо президента США Дональда Трампа главе Турции Тайипу Эрдогану в преддверии турецкой операции в Сирии, нечасто встретишь в переписке государственных лидеров, это весьма необычно», — заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отмечает РИА Новости.
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Происшествия
В СК назвали главную причину гибели пассажиров сгоревшего SSJ100
Большинство пассажиров самолета SSJ100, загоревшегося при жесткой посадке в Шереметьево, погибли от дыма и огня, а не от удара.
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В Челябинске опровергли данные о массовом увольнении травматологов
В Горздраве Челябинска опровергли данные о массовом увольнении врачей-травматологов.
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Происшествия
В крови сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь
Напомним, что похожий случай произошел летом 2017 года в Балашихе, где 31-летняя Ольга Алисова сбила насмерть шестилетнего мальчика, а затем судмеэксперты нашли в крови ребенка 2,7 промилле алкоголя.
Московский Комсомолец 15 октября в 13:29
Политика
Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.
РИА Новости вчера в 19:16
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Skoda рассекретила дизайн новой Octavia
Компания Skoda рассекретила дизайн нового поколения модели Octavia, представив официальные скетчи.
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Метеорологи шутят, что в августе, по народному календарю, наступает молодое бабье лето, в сентябре — зрелое, а это можно назвать «пожилым» бабьим летом, — заявила она в беседе с ТАСС.
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Здоровье
Электронные сигареты вызывают травму легких
Центр по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения США (CDC) зафиксировал новый вид заболевания, которое получило название EVALI (e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury), то есть «травма легких, порожденная электронными сигаретами или вейпингом».
Инвест-Форсайт 05:44
Армия и оружие
Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря
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Известия вчера в 22:48
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Шарлиз Терон рассказала всю правду о романе с Брэдом Питтом
Сложность ситуации состояла в том, что о романе Терон с Питтом писали так много, что просто ответить «нет» было невозможно.
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В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в школьном туалете
В новосибирской школе №112 нашли тело старшеклассницы, сообщает местное издание VN.ru.
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Политика
Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков
Президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвящённого ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, заявил, что очень хотел бы услышать, как осваиваются средства на помощь пострадавшим.
RT на русском вчера в 07:51
Авто
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Средняя стоимость автомобиля представительского класса в России (с учетом подержанных) за последний год снизилась на 16% до 772 000 рублей, а самым популярным в сегменте остается Mercedes-Benz S-Class.
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Общество
Госдума случайно добавила бизнесу налогов на миллиарды рублей
Принятые депутатами Госдумы и подписанные главой государства поправки к Налоговому кодексу позволят взимать с бизнеса дополнительные налоги на сотни миллиардов и триллионы рублей, сообщает «Коммерсантъ».
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Алексей Ягудин рассказал о лечении Татьяны Тотьмяниной в онкоцентре
Алексей Ягудин прокомментировал новость о том, что Татьяна Тотьмянина, его супруга, обратилась за помощью в онкоцентр.
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Известно, что сегодня новенький iPhone 11 Pro Max на 512 гигабайт стоит 1249 долларов в США и 131 990 рублей в России (согласно данным на официальном сайте Apple).
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В Керчи провели минуту молчания в память о жертвах стрельбы в колледже
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Авто
Обновленный Renault Captur добрался до дилеров
Компания Renault начинает продажи компактного кроссовера Captur нового поколения.
Новые автомобили 15 октября в 23:56
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Лукашенко прокомментировал инцидент с россиянкой Богачевой в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не накручивать ситуацию вокруг "опроса" компетентными органами в республике гражданки России Анны Богачевой, заявив, что Минск как член Союзного государства защищает интересы граждан РФ.
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