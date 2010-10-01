Футбол
Sportbox.RUТедеско встретится с болельщиками «Спартака» 20 октября
Поклонники московского «Спартака» смогут пообщаться с новым главным тренером клуба Доменико Тедеско 20 октября. Об этом сообщил пресс-аташе красно-белых Антон Лисин.
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Доменико Тедеско – о Каррере: Могу понять болельщиков, при нем «Спартак» выиграл чемпионат
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