Футбол

ЧемпионатЧемпионатТедеско: выбирал между футболом и стабильной работой в Mercedes

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Пришлось в какой-то момент выбирать между футболом и стабильной работой в Mercedes. Первый вариант казался рискованным. Сегодня ты здесь работаешь, а завтра тебя уже нет.
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