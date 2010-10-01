Футбол
ЧемпионатТедеско: выбирал между футболом и стабильной работой в Mercedes
Пришлось в какой-то момент выбирать между футболом и стабильной работой в Mercedes. Первый вариант казался рискованным. Сегодня ты здесь работаешь, а завтра тебя уже нет.
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Политика
МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске
МИД направит посольству США ноту после инцидента с тремя американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинске.
РБК 03:58
Политика
Русскоговорящих солдат в Эстонии обязали изучать эстонский язык
В Эстонии русскоговорящих солдат-срочников обязали изучать эстонский язык для интеграции в местное общество.
Газета.Ru 02:45
Энергетика
«Роснефть» открыла в Бразилии новое месторождение газа
Российская нефтегазовая компания «Роснефть» в результате поисково-разведочных работ в бассейне Солимойнс в Бразилии открыла новое газовое месторождение.
REGNUM 02:47
Политика
Зеленский назвал условие принятия закона об особом статусе Донбасса
Украина может принять закон об особом статусе Донбасса, только если достигнет договоренности о прекращении конфликта.
Росбалт вчера в 07:54
Армия и оружие
В Венесуэле разбился истребитель Су-30
Истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы разбился в штате Гуарико в центральной части страны, оба пилота погибли.
ТАСС 02:47
Здоровье
Один из частных детсадов Читы попросил родителей скрывать заболеваемость детей
«Руководство частного детского сада стремится убедить родителей в том, чтобы они скрывали от врачей факт посещения ребенком учреждения, в случае, если ребёнок заболеет энтеровирусной или острой кишечной инфекцией», - сообщили в Роспотребнадзоре.
Zab.RU 03:35
Политика
Встреча Трампа с демократами закончилась скандалом
Встреча президента США Дональда Трампа с представителями демократов в Белом доме закончилась скандалом, пишет Spiegel.
Expert.ru 03:45
Кино
В сиквеле «Венома» появится суперзлодейка Визг
Как сообщают источники, знакомые с проектом, в сюжет «Венома 2» добавили нового персонажа комиксов Marvel — суперзлодейку Визг.
КиноПоиск вчера в 03:09
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасия Решетова стали родителями
О беременности Анастасии Решетовой стало известно в начале июня — пара поделилась трогательными снимками.
Salt Mag вчера в 11:44
Здоровье
Доктор Мясников назвал лекарства-пустышки, назначаемые в России
Мясников рассказал, что препараты, которые не считаются эффективными, действительно продолжают назначать врачи, придерживаясь мнения, что они помогают при лечении.
Вечерний курьер вчера в 01:19
Экономика
«Эксмо-АСТ» продаст одно из крупнейших издательств учебной литературы
По данным "Эксмо-АСТ", общий объем рынка учебной литературы в прошлом году составил 26 млрд руб. Доли изданий распределились следующим образом: "Просвещение" — 42%, "Российский учебник" — 30%, другие небольшие издательства — 18%.
Коммерсантъ 00:21
Космос
Астрофизики нашли 11 кандидатов в кварковые экзопланеты
Астрономы нашли несколько экзопланет на орбитах вокруг пульсаров и белых карликов, которые могут оказаться объектами из кварковой материи.
N+1 12 октября в 02:02
Происшествия
В Керчи прошла минута молчания в память о жертвах трагедии в колледже
Общегородская минута молчания прошла в Керчи по случаю годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации города Дилявер Мельгазиев.
РИА Новости 02:07
Футбол
Тедеско рассказал о важности Джикии для «Спартака»
Наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что капитан команды Георгий Джикия является для него одним из членов тренерского штаба.
RT на русском 03:12
Происшествия
Фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин уехал из России
Фигурант "московского дела", программист Айдар Губайдулин заявил, что принял решение уехать из России.
Газета.Ru 03:32
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым
Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
Общество
В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы
Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Известия 03:49
Авто
В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров
С 1 января 2020 года российским автовладельцам запретят эксплуатировать на дорогах только что купленные новые машины без госномеров.
Motor 15 октября в 07:06
Политика
Президент Турции оскорбил главу МИД Германии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган нелестно высказался в адрес главы германской дипломатии Хайко Мааса.
Российская газета 00:46
Шоу-бизнес
Близнецы Иглесиаса и Курниковой порезвились под песню Юрия Никулина
Певец показал, как дурачится с полуторогодовалыми Люси и Николасом под известную песню про зайцев из фильма «Бриллиантовая рука», которую исполнил Юрий Никулин.
7Дней.ру вчера в 13:30
Происшествия
Более 40 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии
По меньшей мере 41 человек пострадал и 20 были задержаны во время протестов в Каталонии, которые длятся уже третий день.
Газета.Ru 02:18
Экономика
ЦБ предложил блокировать счета до решения суда
Предлагается блокировать банковские счета и операции с имуществом граждан, контролирующих финансовые организации до решения судов о взыскании убытков.
Известия 03:03
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия 15 октября в 22:40
Транспорт
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
РИА Новости вчера в 15:25
Политика
Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»
В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Известия вчера в 22:05
Происшествия
На Сахалине дети избили девочку за напоминание учителю о домашнем задании
В школе Поронайска Сахалинской области после уроков избили 10-летнюю девочку из-за того, что она напомнила учителю в конце урока про домашнее задание, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 04:05
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах увеличилось до 31
Количество пострадавших от ДТП с участием троллейбуса в Чебоксарах увеличилось до 31 человек, 10 из которых — дети.
REGNUM 03:51