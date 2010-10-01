Пришлось в какой-то момент выбирать между футболом и стабильной работой в Mercedes. Первый вариант казался рискованным. Сегодня ты здесь работаешь, а завтра тебя уже нет.

Тедеско: выбирал между футболом и стабильной работой в Mercedes

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