Футбол
Евро-футбол.руТедеско выделил сильные стороны «Локомотива» и самых опасных игроков
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем с «Локомотивом» оценил игру соперника в поединке против «Ювентуса».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:27, Вашингтон
Происшествия
Дедовщина, возможно, привела к бойне в воинской части в Забайкалье
ЧП в воинской части посёлка Горный Забайкальского края некоторые бывшие военные связывают со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым.
Эхо Москвы 03:00
Происшествия
В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб
По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте.
РБК 18:50
Автоспорт
Ферстаппен выиграл квалификацию «Формулы-1» в Мексике
Голландский пилот Макс Ферстаппен из Red Bull Racing показал лучшее время в квалификации Гран-при Мексики на чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
Известия 15:34
Политика
Посольство РФ в Вашингтоне призвало США прекратить охоту за россиянами
Российское посольство в Вашингтоне в субботу, 26 октября, обратилось с призывом к американским властям прекратить охоту за гражданами РФ по всему миру.
Экономика сегодня 14:50
Футбол
Слуцкий отстранил от тренировок оскорбившего его футболиста
На вчерашней тренировке 23-летний голландец вступил в конфликт с Джей-Роем Гротом, после чего ушел в раздевалку и оскорбил главного тренера Леонида Слуцкого.
Pravda.Ru 24 октября в 10:41
Происшествия
Жители Курильска ощутили землетрясение
В воскресенье в Тихом океане в районе Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,1.
Российская газета 21:12
Экономика
Эксперты рассказали, надо ли запасаться красной икрой к Новому году
Красная икра в России, несмотря на снижение вылова лососевых в этом году, вряд ли подорожает к Новому году сильнее обычного, сообщили РИА Новости эксперты рынка.
ПРАЙМ 20:25
Шоу-бизнес
Малахов оправдался перед Серябкиной за скандальный эфир
В интернете разгорается скандал после выхода шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова, очередной выпуск которого был посвящен эскорту.
Телепрограмма 20:34
Происшествия
В Улан-Удэ 12 человек пострадали при взрыве газа в кафе
Число пострадавших при хлопке газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12, сообщили РИА Новости в Минздраве республики.
РИА Новости 07:50
Кино
Макото Синкай представил анимационный фильм «Дитя погоды» в Москве
ТАСС вчера в 16:36
Политика
Зеленский объяснил спор с военными в Донбассе
Lenta.ru 15:26
Фигурное катание
Брайан Орсер: «Горжусь тем, что Медведева не сдалась»
Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер поделился впечатлениями от выступления россиянки в произвольной программе «Гран-при Канады».
Спорт-Экспресс 19:58
Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП в Петербурге
Два человека погибли и один пострадал в результате столкновения автобуса ПАЗ и легковых машин Huyndai Solaris и Audi Q3 в Санкт-Петербурге.
RT на русском 17:35
Авто
В России изменится способ расчета транспортного налога
Счетная палата РФ признала несовершенной методику расчета транспортного налога для роскошных автомобилей, стоимость которых превышает 3 млн рублей.
SpeedMe 24 октября в 07:52
Политика
Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций
Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
RT на русском 20:43
Шоу-бизнес
Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину
Чем немедленно вызвал шквальную дискуссию в Сети. Ведь уходя со сцены, всем остальным наставникам Королев пожал.
Российская газета 10:38
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости 08:06
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Коммерсантъ 24 октября в 22:26
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Коммерсантъ 13:18
Политика
Захарова назвала «самоуничтожением» отношения России и Украины
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на заявление министра обороны Украины Андрея Загороднюка об "опыте пятилетней войны с Россией".
Газета.Ru 18:02
Музыка
В эфир вышел новый выпуск шоу «Голос»
На шоу "Голос" продолжаются слепые прослушивания — накануне прошёл третий день набора в команды.
RT на русском 02:33
Общество
Трамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone
Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
Газета.Ru вчера в 20:56
Политика
Путин и Макрон обсудили переговоры России и Турции по Сирии
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону достигнутые в Сочи договоренности РФ и Турции по Сирии.
iReactor 10:19
Технологии
Windows 10X от Microsoft может появиться на ноутбуках
Новая операционная система Windows 10X может появиться на традиционных ноутбуках.
Актуальные Новости 10:09
Общество
Европа переходит на зимнее время
Перевод часов на зимнее время пройдет почти во всех странах Европы в ночь с субботы, 26 октября, на воскресенье.
Газета.Ru 17:49
Технологии
Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет
Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет.
Ведомости вчера в 08:55
Армия и оружие
Минобороны России отреагировало на планы США оставить военных в Сирии
Минобороны России прокомментировало заявления главы Пентагона Марка Эспера о сохранении группировки американских военнослужащих на востоке Сирии якобы для предотвращения доступа «Исламского государства»* к нефтяным полям.
RT на русском 03:10
Политика
Пушков рассказал о неготовности Киева к разведению сил
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что украинские власти не готовы к разведению сил. Об этом он написал в своем Twitter.
Газета.Ru 18:50