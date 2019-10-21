Футбол
Газета.RuТедеско высказался о первом матче «Спартака» под его руководством
|18′
Олег Данченко
Егор Сорокин
Андре Шюррле
|49′
|54′
Виталий Денисов
Гус Тил
Эсекиэль Понсе
|55′
|62′
Павел Могилевец
Андре Шюррле
Резиуан Мирзов
|63′
|68′
Зураб Давиташвили
Бека Микелтадзе
|75′
Вячеслав Подберезкин
Николай Кипиани
Наиль Умяров
Джордан Ларссон
|84′
|90′+2′
Константин Плиев
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
29
Кутепов
6
Дантас
10
Бакаев
23
Ларссон
19
Понсе
33
Крал
25
Мельгарехо
9
Мирзов
22
Дюпин
80
Сорокин
5
Уремович
3
Плиев
29
Денисов
18
Могилевец
10
Коновалов
70
Кипиани
26
Микелтадзе
8
Кьяртанссон
12
Зуев
Рубин
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско высказался о первом матче в качестве наставника красно-белых. В матче 13-го тура чемпионата России "Спартак" сыграл вничью с казанским "Рубином" со счетом 0:0.
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Доменико Тедеско: «Я не стремлюсь к тому, чтобы владеть мячом 70 процентов времени»
Sportbox.RUвчера в 18:05
Тедеско: «Хочу, чтобы „Спартак“ играл в атакующий футбол. Думаю, мы придем к этому»
Sport24.ruвчера в 17:31
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