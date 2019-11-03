РПЛ

Газета.RuГазета.RuТедеско высказался о состоянии игроков перед матчем с «Арсеналом»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, в каком состоянии находятся футболисты перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС. Он отметил, что восстановление игроков прошло хорошо, даже несмотря на плотный график команды.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Тедеско: мне рано сравнивать РПЛ с Бундеслигой

Чемпионат06:43

«Мнение Черчесова не повлияет на мои решения по составу». Тедеско — перед «Арсеналом»

Sport24.ru07:40

Доменико Тедеско: «Уважаю мнение Черчесова. Но у нас „Спартак“, а не сборная»

Спорт-Экспресс07:15

«Спартак» Тедеско против «Арсенала», а также игры ЦСКА и «Зенита» в Единой лиге. Топ-трансляции 4 ноября

Матч ТВ12:55

Тедеско: «В „Спартаке“ не смотрят в турнирную таблицу»

Sport.ru06:59

Тренер: «Спартак» в матче против «Арсенала» может сыграть в 4 защитника

РИА Новости06:25

«Косметики в моем чемоданчике точно нет». Тедеско ответил на вопросы болельщиков и пообещал прислушаться к их советам

Sportbox.RU06:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 13:06, Ашберн
Политика

Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
РИА Новости 11:25
Футбол

Краснодар — Ростов 2:2

"Ростов" упустил победу над "Краснодаром" в матче 15-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 10:29
Хоккей

Хоккеистов Овечкина и Ковальчука заподозрили в наличии гражданства США

У хоккеистов Александра Овечкина и Ильи Ковальчука может быть два паспорта — России и США.
Росбалт 12:45
Политика

В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией

Принятие закона о выделении газотранспортной системы из "Нафтогаза" даст Киеву "серьезный аргумент" в переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости 01 ноября в 17:23
Политика

Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

Председатель правительства РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия 1" заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно.
Газета.Ru 11:43
Политика

Песков прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»

«Согласования Дании ждали долго, оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта», — цитирует Интерфакс Пескова.
RT на русском 11:10
Теннис

Итоговый турнир WTA. Барти и Свитолина вышли в финал

Sports.ru вчера в 02:16
Авто

Ростовские дилеры получили новые автомобили Haval F7x

Стоит отметить, что несколько дней назад первые экземпляры Haval F7x серийной версии были замечены на стоянке одного из дилеров Haval в столице России.
CarsWeek.ru 01 ноября в 02:26
Единоборства

Альварес откажется от титула чемпиона WBO, которым владел Ковалёв

RT на русском 12:21
Шоу-бизнес

Леонардо Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг

Телеканал 360° вчера в 18:04
Шоу-бизнес

Лолита Милявская похвасталась повзрослевшей дочерью Евой

Лолита Милявская похвасталась повзрослевшей дочерью от Александра Цекало в честь ее дня рождения.
Актуальные Новости 09:05
Здоровье

Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре

Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru 03:32
Хоккей

Вратарь СКА Мельничук не доиграл матч с рижским «Динамо» из-за травмы

Голкипер СКА Алексей Мельничук не сумел доиграть матч с рижским «Динамо» (4:3 Б). Вратарь был заменён в концовке третьего периода.
Чемпионат 12:35
Экономика

В Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 01 ноября в 01:27
Происшествия

В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, где убили ребенка

Охранник детсада в Нарьян-Маре, где 31 октября был убит шестилетний мальчик, арестован судом.
БИЗНЕС Online вчера в 07:31
Наука

Заставляют зрачки сужаться или расширяться мысли о ярком или темном

Британские исследователи выяснили, что зрачки расширяются и сужаются не только из-за физического воздействия, но и при одной лишь мысли человека.
МедиаПоток 01 ноября в 11:04
Происшествия

Убитый брат главы центра «Э» по Ингушетии работал врачом в Москве

Газета.Ru 08:17
Авто

В каких российских регионах чаще всего покупают новые автомобили

Аналитики агентства «Автостат» составили рейтинг регионов России по количеству покупаемых новых легковых автомобилей.
Smolnarod.ru 10:19
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны попала в реанимацию без сознания

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера была сегодня днем доставлена в одну из московских больниц в тяжелейшем состоянии после приступа астмы.
StarHit.ru 07:57
Происшествия

В Москве около 600 человек эвакуировали из ТЦ «Спектр» из-за замыкания

Порядка 600 человек эвакуировали в воскресенье вечером из торгового центра "Спектр" на юго-западе Москвы после короткого замыкания в электрооборудовании, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 12:26
Футбол

Балотелли ушел с поля во время матча из-за расистских оскорблений

Нападающий "Брешии" Марио Балотелли подвергся расистским оскорблениям в матче 11-го тура чемпионата Италии против "Вероны", сообщает La Gazzetta dello Sport.
Газета.Ru 11:25
Общество

Племянник Кадырова извинился за пытки людей электрошокером

Lenta.ru 12:24
Хоккей

«Авангард» прервал победную серию московского «Динамо» в КХЛ

Омский "Авангард" одержал победу над московским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 12:32
Шоу-бизнес

Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
РЕН ТВ вчера в 15:10
Экономика

Власти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco

Газета.Ru 04:07
Кино

Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате

Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 31 октября в 09:00
Происшествия

Россияне не пострадали в ДТП с автобусом во Франции

Россиян не оказалось среди пострадавших в результате ДТП с автобусом, следовавшим из Парижа в Лондон.
Известия 10:18
Фигурное катание

Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке

Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
РБК 07:57
Политика

Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США

Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.
ТАСС 08:51
Политика

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 17:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Доменико Тедеско
Итальянский футбольный тренер
Немецкий футбольный тренер итальянского происхождения. С 14 октября 2019 года - главный тренер московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное