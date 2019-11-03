РПЛ
Газета.RuТедеско высказался о состоянии игроков перед матчем с «Арсеналом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, в каком состоянии находятся футболисты перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС. Он отметил, что восстановление игроков прошло хорошо, даже несмотря на плотный график команды.
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Blizzard не будет подстраивать сюжет Warcraft 3: Reforged под World of Warcraft
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Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
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В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием автобуса на севере Франции, следовавшего по маршруту Париж — Лондон, никто из граждан Российской Федерации не пострадал.
REGNUM 10:37
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Карпин: «„Краснодар“ радуется ничьей с нами, это радует»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» (2:2) в эфире канала «Матч Премьер».
Евро-футбол.ру 10:45
Общество
Ислам Кадыров извинился за пытки электрошокером: «мне нет оправдания»
Московский Комсомолец 11:02
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На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru 10:12
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Бабченко сообщил, что покинул Украину
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Путин предостерег о дефиците квалифицированных кадров в России
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ТАСС 10:31
Фигурное катание
Опубликовано видео короткой программы Загитовой на этапе Гран-при
Опубликовано видео короткой программы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой на этапе французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
Газета.Ru 01 ноября в 21:41
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Западноевропейская архиепископия официально воссоединилась с РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на литургии в храме Христа Спасителя передал архиепископу Дубнинскому Иоанну (Реннето), главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, Патриаршую и Синодальную грамоту о воссоединении с РПЦ.
Life.ru 03:29
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При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии
В результате стрельбы на западе Москвы погиб начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Элджеркиев, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:39
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отдыхают в Америке
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова встречаются уже около года. По слухам, влюбленные даже живут вместе.
Srnsk 10:27
Армия и оружие
Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России прибыли в Бруней
RT на русском 03:17
Единоборства
Хорхе Масвидал пообещал повторить бой с Нэйтом Диасом
Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидал пообещал снова встретиться с Нэйтом Диасом после того, как врач остановил их бой на турнире UFC 244.
Allboxing.ru 00:03
Политика
Песков: «Северный поток-2» состоялся бы и без Дании
Песков указал, что "Северный поток-2" выгодный для европейских стран коммерческий проект, который "способен внести очень важный вклад в энергобезопасность и в диверсификацию надежных поставок газа в Европу", а вовсе не "аркан на шее Европы".
Вести.Ru 10:33
Происшествия
В Казахстане стоматолог силой успокаивал ребёнка во время приема
На кадрах видеоролика видно, как врач силой схватил ребенка, который не хотел сидеть в стоматологическом кресле, и резко бросил его туда.
Аргументы недели 09:49
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Боксер Альварес откажется от завоеванного в бою с Ковалевым титула
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Газета.Ru 11:16
Происшествия
В Таганроге локализовали пожар на предприятии
РИА Новости 10:58
Авто
Составлен рейтинг автомобилей по темпам потери начальной стоимости
Автоновости дня 31 октября в 03:45
Общество
Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила в интервью изданию «Фонтанка.ру», что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не чувствует себя ущемленным из-за ее заработков.
Lenta.ru 06:54
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
ТК Звезда вчера в 00:12
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В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru вчера в 12:09
Футбол
Агент заявил о готовности «Ювентуса» выслать за Головиным самолет
Футбольный агент Олег Артемов заявил о том, что туринский "Ювентус" был готов выслать за полузащитником сборной России Александром Головиным самолет, дабы поскорее оформить его трансфер из московского ЦСКА.
Газета.Ru вчера в 21:47
Наука
Ученые рассказали о связи женского храпа с онкологией
Комсомольская правда вчера в 16:35
Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани вчера в 03:48
Экономика
Почти 4,5 миллиарда рублей выделят на достройку ЖК «Окский берег»
На достройку ЖК «Окский берег» выделят 4,3 миллиарда рублей из федерального компенсационного фонда защиты прав участников долевого строительства и около 400 миллионов рублей из областного бюджета.
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Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48