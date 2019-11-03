РПЛ
Газета.RuТедеско высказался о состоянии игроков перед матчем с «Арсеналом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, в каком состоянии находятся футболисты перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС. Он отметил, что восстановление игроков прошло хорошо, даже несмотря на плотный график команды.
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Общество
Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты
Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Музыка
Земфира спела две новые песни на концерте в Дубае
Земфира спела две новые песни на концерте в Дубае Вечером 2 ноября она выступила в Дубае на фестивале Parus, исполнив в числе прочих хитов несколько редких песен, а также две абсолютно новые — "Abuse" и "Goodbye".
Шоу-бизнес
Вележева призналась, что выпила на борту самолета бокал вина
Актриса Лидия Вележева призналась, что выпила один бокал вина на борту самолета, отправляющегося в Израиль.
Авто
Составлен рейтинг внедорожников с наибольшим клиренсом
Единоборства
Появилось видео нокаута Ковалева в бою против Альвареса
Журналист издания Review Journal Мик Акерс выложил в своем Twitter-аккаунте видеозапись нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
Общество
Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий
По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.
Политика
Бабченко подтвердил свой побег с Украины
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Украинские инженеры днепровского конструкторского бюро «Южное» представили противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния».
Кино
Тарантино назвал лучший фильм года
Известный режиссёр Квентин Тарантино назвал лучшим фильмом года ленту «Капкан».
Происшествия
На вечеринке в Перми скончался 16-летний подросток
Проверку по факту гибели на вечеринке 16-летнего подростка проводят следователи в городе Перми.
Теннис
Барти победила Свитолину в финале Итогового турнира WTA
Австралийка Эшли Барти обыграла украинку Элину Свитолину в финале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне.
Политика
В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.
Футбол
«Сочи»: «В РПЛ нас обижают, а вольной жизни хочется»
В официальном Twitter ФК «Сочи» появилось шуточное сообщение.
Общество
Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды
Екатеринбург занял третье место в списке городов России по качеству городской среды.
Общество
В Гидрометцентре обещают «розовую зиму»
В главном синоптическом ведомстве страны считают, что предстоящая зима в России будет «розовой».
Происшествия
Коллеги убитого главы ингушского центра «Э» выступили с обращением
Полицейские Ингушетии записали видеообращения после гибели начальника центра по противодействию экстремизму МВД республики Ибрагима Эльджаркиева, который был застрелен в Москве.
Фигурное катание
Косторная выиграла этап Гран-при, Загитова стала второй
Российская фигуристка Алена Косторная победила на этапе Гран-при во французском Гренобле.
Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Футбол
«Спартак-2» победил «Мордовию», «Нефтехимик» выиграл у «Армавира»
В другом матче «Нефтехимик» дома оказался сильнее «Армавира» — 2:1.
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
«Системно [медицинскую] инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов», — сообщила в том же эфире министр здравоохранения Вероника Скворцова (цитата по «РИА Новости»).
Культура
AFP: умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре скончалась в городе Женолье в Швейцарии в возрасте 80 лет.
Теннис
Хачанов и Рублев проиграли в финале парного «Мастерса» в Париже
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пообещала снова вернуться на сцену в 80 лет
Вечером минувшей субботы Алла Пугачева дала большой сольный концерт в Минске.
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
Политика
Медведев отметил успехи России на цифровой арене
Россия добилась хороших результатов в цифровом мире, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время выступления на деловом и инвестиционном саммите АСЕАН.
Футбол
Моуринью провёл встречу с директором «Арсенала»
Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью провёл деловую встречу за ужином с директором лондонского «Арсенала» Раулем Санллехи, сообщает The Sunday Times.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.