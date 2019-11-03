РПЛ

Газета.RuГазета.RuТедеско высказался о состоянии игроков перед матчем с «Арсеналом»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, в каком состоянии находятся футболисты перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС. Он отметил, что восстановление игроков прошло хорошо, даже несмотря на плотный график команды.
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