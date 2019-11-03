РПЛ

Газета.RuГазета.RuТедеско высказался о состоянии игроков перед матчем с «Арсеналом»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, в каком состоянии находятся футболисты перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС. Он отметил, что восстановление игроков прошло хорошо, даже несмотря на плотный график команды.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Тедеско: мне рано сравнивать РПЛ с Бундеслигой

Чемпионат06:43

Тедеско пошутил в ответ на вопрос болельщика «Спартака» о содержимом своего чемодана

Sport24.ru06:36

Доменико Тедеско: «Я объясняю Тилю, почему он не играет. У „Спартака“ много футболистов в команде»

Матч ТВ06:25

Доменико Тедеско: «Я объясняю Тилю, почему он не играет. У „Спартака“ много футболистов в команде»

Sportbox.RU06:25

Тренер: «Спартак» в матче против «Арсенала» может сыграть в 4 защитника

РИА Новости06:25

Тедеско доволен готовностью футболистов «Спартака» перед игрой с «Арсеналом»

ТАСС Спорт06:22

Тедеско высказался о состоянии игроков перед матчем с «Арсеналом»

Газета.Ru06:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 06:53, Ашберн
Технологии

Samsung сворачивает разработку собственных ядер для мобильных платформ

Научно-исследовательский центр, занимающийся разработкой ядер для мобильных процессоров Samsung, располагается в городе Остин штата Техас.
3DNews 05:30
Политика

Польша обеспокоена возможным сближением России и Франции

Аналитики считают, что сближение России и Франции может быть опасно для Европейского союза.
Политическая Экспертиза 06:18
Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru вчера в 12:09
Политика

Киселев заявил, что Бабченко покинул Украину

DP.RU 05:01
Политика

В офисе Зеленского опровергли сообщения о драке Богдана с главой СБУ

Замглавы администрации президента Украины Кирилл Тимошенко опроверг сообщения о том, что в Киеве подрались глава офиса Андрей Богдан и председатель СБУ Иван Баканов.
RT на русском 03:45
Общество

Вывезший детей из Швеции россиянин возвратится в Москву

Газета.Ru 04:34
Происшествия

Боеприпас времён войны взорвался в квартире жилого дома в Ленобласти

57-летний мужчина разбирал боеприпас мелкого калибра времён Великой Отечественной войны в коридоре однокомнатной квартиры.
REGNUM 06:15
Фигурное катание

В Канаде заявили о начале золотой эры РФ в женском фигурном катании

Канадский комментатор Тед Бартон заявил, что в российском фигурном катании началась золотая эпоха.
РЕН ТВ 05:58
Экономика

Власти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco

Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco. Размещение акций крупнейшей нефтегазовой компании в мире пройдет на национальной бирже Tadawul.
Газета.Ru 04:07
Происшествия

СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра «Э»

Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 04:15
Единоборства

Опубликовано видео нокаута Ковалева от Альвареса

В сети появилось видео решающего эпизода поединка российского боксера Сергея Ковалева и мексиканца Сауля Альвареса.
Lenta.ru 06:17
Политика

«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев

Украину пытаются лишить транзита газа, заявил телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 17:30
Культура

Путин поздравил с юбилеем Александра Градского

Российский президент Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста России, композитора Александра Градского.
РЕН ТВ 02:48
Политика

Медведев заявил об опасности монополий в сфере ИТ

Россия выступает за совместные с участниками Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) усилия по демонополизации сферы высоких технологий, в том числе производства программного обеспечения.
РБК 06:23
Общество

Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты

Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Политика

В Совфеде оценили слова норвежского политика о снятии санкций с России

В Европе началась "цепная реакция" по теме снятия антироссийских санкций, рассказал RT Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
РИА Новости 03:28
Кино

Россияне назвали лучшие фильмы ужасов десятилетия

Российская газета 06:15
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США

Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.
Актуальные Новости вчера в 00:51
Происшествия

В самолете премьер-министра Японии произошло возгорание

Известия 05:54
Общество

Московская погода может побить 97-летний рекорд и ударить по здоровью

Обещанное синоптиками аномальное тепло придет в Москву в начале недели и может побить почти столетний температурный рекорд, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Вести.Ru 06:09
Шоу-бизнес

Леонардо Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг

Телеканал 360° вчера в 18:04
Экономика

Глава ПФР пообещал повысить пенсии на 18%

Дроздов обосновал это тем, что Госдума приняла в первом чтении бюджет ПФР, где заложено, что пенсия растёт выше инфляции и за три года вырастает на 18%.
REGNUM 01 ноября в 06:05
Армия и оружие

НАТО выбрало кодовое обозначение для Су-57

Газета.Ru 31 октября в 00:26
Политика

В США напомнили, что в выборы вмешивалась не Россия, а Украина

В расследовании Мюллера говорится, что Украина вмешивалась в выборы Трампа президентом США. Об этом сообщило издание Buzzfeed.
Аргументы недели 05:40
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru 01 ноября в 14:25
Армия и оружие

Генсек НАТО оценил возможность исключения Турции из альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса из-за ее операции на севере Сирии.
Взгляд.ру 05:36
Происшествия

В Омске автомобиль без водителя сбил женщину с ребенком

В Омске автомобиль после автозапуска сдвинулся с места, зацепив другую машину, после чего совершил наезд на женщину с ребенком.
РБК 02:51
Здоровье

Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов

RuNews24.ru 06:09
Политика

ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса

Вести.Ru 04:33
Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон возглавила рейтинг самых популярных актрис и актеров

На страницу актрисы подписались 18 млн человек. Энистон возглавила рейтинг, сместив Дуэйна Джонсон на вторую позицию.
Актуальные Новости 04:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Доменико Тедеско
Итальянский футбольный тренер
Немецкий футбольный тренер итальянского происхождения. С 14 октября 2019 года - главный тренер московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное