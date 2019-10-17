Футбол
Газета.RuТедеско высказался о травмах игроков «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал количество травм у игроков команды. Специалист заявил, что после перехода в столичный клуб не было сюрпризов, однако его удивило количество травмированных футболистов.
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Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Торонто» благодаря голу Кузнецова и пасу Овечкина
На 26-й минуте за «Кэпиталс» отличился россиянин Евгений Кузнецов, а на 27-й минуте результативным пасом на Джона Карлсона в матче отметился Александр Овечкин.
Происшествия
СК займется делом об избиении школьницы одноклассниками на Сахалине
Следователи на Сахалине хотят заняться делом об избиении школьницы одноклассниками, а также проверят руководство образовательного учреждения на халатность, сообщает СК РФ.
Политика
Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit
Великобритания и Евросоюз достигли сделки по Brexit, сообщил в своем Twitter президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Общество
Генпрокуратура рассказала о новом виде мошенничества с купюрами
Мошенники придумали новый способ, как получать настоящие купюры через банкоматы с помощью фальшивых, рассказала представитель Генеральной прокуратуры России Елена Малык в программе «Эфир».
Политика
Четверть россиян утратили веру в политиков
Лидером доверия россиян среди политиков остается глава государства Владимир Путин, имя которого назвали 39% опрошенных «Левада-центром» граждан.
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Общество
Суд отказал Коломойскому в возврате «ПриватБанка»
Судья Шкурдова решила приостановить рассмотрение иска экс-владельцев "ПриватБанка" украинского олигарха Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций до решения другого подобного дела на территории Украины.
Экономика
Минфин отказался выделять более 40 млрд рублей на ЦКАД
Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении необходимых 44 млрд рублей на завершение строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).
Культура
Третьяковка открывает самую большую выставку Поленова
Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Политика
МИД России назвал рутинной ситуацию с дипломатами США в Северодвинске
Американские дипломаты регулярно стараются проникнуть в закрытые районы России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя во время брифинга инцидент с дипломатами США в Северодвинске.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение-2020»
На Украине назвали новые правила национального отбора на "Евровидение-2020". Об этом сообщило агентство УНИАН.
Происшествия
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы
В Новосибирске, в туалете одной из школ Советского района, обнаружили тело 15-летней девочки, сообщил журналистам представитель областного главка Следственного комитета.
Авто
Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
Ранее сообщалось, что новый рамный внедорожник «Русский Прадо» стоимостью около 1,5 млн рублей будет построен на новой платформе, которая в дальнейшем ляжет в основу целого семейства машин, включая внедорожник, пикап, фургон и минивэн.
Происшествия
Суд арестовал обвиняемых в убийстве девушки из Екатеринбурга
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 11 декабря двух мужчин и женщину, которые обвиняются в убийстве Ксении Каторгиной.
Происшествия
Задержан вице-губернатор Тамбовской области
Политика
Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
Космос
Бывший ученый NASA заявил о наличии следов жизни на Марсе
Политика
Медведев призвал правительство не засорять русский язык
Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал коллег за использование англицизмов и призвал не коверкать русский язык.
Происшествия
В Керчи провели минуту молчания в память о жертвах стрельбы в колледже
Политика
Подозреваемого в коррупции соратника Порошенко задержали на Украине
Бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Олега Гладковского (Свинарчука) остановили при попытке покинуть Украину, заявил бывший депутат Верховной рады Сергей Лещенко 17 октября на своём telegram-канале.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина удивила фанатов новым имиджем
Ксения Бородина опубликовала на своей странице в Instagram свежую фотографию, порадовав фанатов новым имиджем.
Единоборства
Нурмагомедов сорвал собственную пресс-конференцию в Москве
Общество
Сотрудникам «Роскосмоса» ужесточили правила выезда за границу
Подконтрольные «Роскосмосу» предприятия предупредили об ужесточении правил выезда за границу, которые распространяются на сотрудников, не имеющих допуска к гостайне.
Происшествия
СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня
Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
Происшествия
Суд в Москве арестовал участника акции 27 июля Егора Лесных
Гаджеты
Стала известна себестоимость нового iPhone 11 Pro Max
Известно, что сегодня новенький iPhone 11 Pro Max на 512 гигабайт стоит 1249 долларов в США и 131 990 рублей в России (согласно данным на официальном сайте Apple).