Футбол

Газета.RuГазета.RuТедеско высказался о травмах игроков «Спартака»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал количество травм у игроков команды. Специалист заявил, что после перехода в столичный клуб не было сюрпризов, однако его удивило количество травмированных футболистов.
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Тедеско прокомментировал обилие травм в «Спартаке»

МК-Спорт04:40

Тедеско высказался о травмах игроков «Спартака»

Газета.Ru03:50

Тедеско рассказал, что его удивило в «Спартаке»

Sport24.ru03:00
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