Футбол
Газета.RuТедеско высказался о травмах игроков «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал количество травм у игроков команды. Специалист заявил, что после перехода в столичный клуб не было сюрпризов, однако его удивило количество травмированных футболистов.
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 05:51, Вашингтон
Армия и оружие
В Польше заявили о значительном увеличении потенциала российской армии
Аналитики Польского института международных отношений при правительстве страны заявили, что Россия за последние годы существенно нарастила военный потенциал, сообщил RT.
РИА Новости 03:40
Шоу-бизнес
Яна Рудковская устроила званый ужин с пышным оформлением
Оформление дома действительно было сказочным. Целое море цветов встречало гостей с самого порога.
SM News вчера в 10:03
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском вчера в 12:38
Общество
Кейт Миддлтон и Принц Уильям посетили горы Гиндукуш в Пакистане
16 октября 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили горы Гиндукуш в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, увидев своими глазами последствия глобального потепления.
REGNUM 01:39
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru 15 октября в 14:48
Политика
В Баку объяснили порядок въезда россиян с армянскими фамилиями
Граждане России с армянскими фамилиями могут приехать в Азребайджан, но им необходимо проинформировать об этом посольство страны в Москве, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
BFM.ru 04:35
Кино
Netflix выпустил продолжение «Во все тяжкие»
Русский дубляж еще не выпущен, фильм можно посмотреть с русскими субтитрами. Главным героем фильма стал Джесси Пинкман.
Inc-news.ru 14 октября в 16:04
Политика
В штабе Зеленского перепутали Литву и Латвию
Работники офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщили о визите украинского лидера в Литву вместо Латвии.
REGNUM 02:13
Происшествия
Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании
Lenta.ru 15 октября в 10:34
Армия и оружие
Американские военные оставили россиянам оскорбления на базе в Сирии
Как сообщает «Рамблер», военкор Олег Блохин, который вошел вместе с российскими войсками на бывшую американскую базу в Манбидже, опубликовал фотографии надписей, которые оставили уходящие американские солдаты своим российским коллегам.
Военное дело вчера в 09:00
Гаджеты
В России появился новый бренд недорогих кнопочных телефонов
Dgl.ru 15 октября в 04:18
Политика
Патриарх Кирилл разглядел на Украине угрозу всему православию
Признание неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) другими церквями несет угрозу православному единству, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Lenta.ru 05:29
Общество
Меган Маркл прибыла на мероприятие в старой одежде
Меган Маркл прибыла на церемонию награждения WellChild Awards, посвященную детям с тяжелыми заболеваниями, в старой одежде.
Вечерняя Москва вчера в 05:07
Транспорт
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
РИА Новости вчера в 15:25
Армия и оружие
Запущенный в июле российский спутник развалился на орбите
От российского военного космического аппарата (КА) «Космос-2535» отсоединились четыре объекта неизвестной природы, следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки.
Lenta.ru 04:22
Авто
Обновленный Renault Captur добрался до дилеров
Компания Renault начинает продажи компактного кроссовера Captur нового поколения.
Новые автомобили 15 октября в 23:56
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Спорт
В Минспорте прокомментировали слова главы РУСАДА о подмене проб
В Министерстве спорта прокомментировали заявления главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о подменах допинг-проб в московской антидопинговой лаборатории.
RT на русском вчера в 18:39
Экономика
Госдума случайно добавила налогов на триллион рублей
Принятые Госдумой и подписанные президентом России поправки к Налоговому кодексу допускают взимание с российского бизнеса дополнительных налогов на сотни миллиардов или триллионы рублей.
Lenta.ru 04:26
Армия и оружие
В Венесуэле разбился истребитель Су-30
Истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы разбился в штате Гуарико в центральной части страны, оба пилота погибли.
ТАСС 02:47
Происшествия
Трое вахтовиков из Башкирии погибли в аварии в Свердловской области
Сегодня, 17 октября, в Свердловской области погибли трое вахтовиков из Башкирии.
Уфа1.ру 04:52
Футбол
ДК в Алтайском крае назовут в честь Федора Смолова
Гость программы Фёдор Смолов на одном из этапов шоу отказался писать мерзкий комментарий под последним постом в Instagram Дмитрия Нагиева, за что получил «наказание» – пожертвовать Дому культуры в селе Костин Лог 400 тысяч рублей.
Алтайская правда вчера в 02:20
Происшествия
Прошедший по Японии тайфун «Хагибис» унес жизни 74 человек
Число погибших от удара сильнейшего тайфуна «Хагибис» в Японии составило, по меньшей мере, 74 человека, сообщает телеканал NHK.
Newvz.ru вчера в 05:27
Общество
Ученый назвал самое опасное место в квартире
Ученый отметил, что самыми грязными предметами на кухне является столешница, губки для мытья посуды, тряпки и полотенца для рук.
RuNews24.ru 03:36
Финансы
Центробанки ожидают, что доллар не покинет трон ближайшие 25 лет
Последние 25 лет доля доллара в резервах мировых Центробанков не опускалась ниже 60%, отмечают аналитики швейцарского инвестиционного банка UBS.
Profinance.ru вчера в 07:17
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову
Друзья и коллеги актера Дмитрия Марьянова почтили его память 15 октября.
Петербургский дневник вчера в 18:33