Футбол
Газета.RuТедеско высказался о травмах игроков «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал количество травм у игроков команды. Специалист заявил, что после перехода в столичный клуб не было сюрпризов, однако его удивило количество травмированных футболистов.
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Политика
Бывший спикер Рады Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского
Ряд западных политиков давят на украинского президента Владимира Зеленского и навязывают ему свои условия по разрешению ситуации в Донбассе.
RuNews24.ru 03:25
Политика
В Кремле оценили желание Трампа пригласить Россию на саммит G7 в США
Кремль "с удовольствием" рассмотрит приглашение на 46-й саммит G7 в США, если оно поступит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru 15:14
Происшествия
На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»
В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила преподавателю о необходимости дать домашнее задание.
Известия 06:13
Финансы
Курс доллара упал ниже 64 руб. впервые с конца сентября
Официально установленный Центробанком курс доллара на 17 октября вырос по сравнению со вчерашним днем и составляет 64,34 руб.
РБК 04:27
Политика
В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск
В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия 16:45
Общество
NYT: В Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму
В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.
RT на русском 20:12
Политика
Вылупление подаренного Путиным уникального кречета показали на видео
Министерство природных ресурсов и экологии России опубликовало в Facebook видео вылупления птенца камчатского кречета.
Lenta.ru 19:24
Общество
Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве
Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 16:42
Политика
В Белом доме рассказали о причинах заморозки военной помощи Украине
Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни признал, что заморозка военной помощи Украине была отчасти связана с тем, будет ли страна вести расследование против демократов.
РИА Новости 18:13
Армия и оружие
Спецпредставитель США по Сирии прокомментировал соглашение с Турцией
17 октября США и Турция смогли совершить соглашение, что лучшим образом должно повлиять на решения разногласий этих стран и снятия санкций Дональдом Трампом в отношении Турции.
ГЛАС.RU 20:23
Политика
В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском 12:33
Космос
Ученые: Млечный Путь «ворует» газ у других галактик
Млечный Путь, по мнению специалиста, использует гравитационное притяжение в целях наполнения себя газами из более мелких ближайших галактик, то есть, попросту "ворует" его у соседей.
OAnews 15 октября в 11:02
Политика
Горбачёв рассказал о своём обращении к Путину
Экс-президент СССР Михаил Горбачёв рассказал, что недавно обращался к президенту России Владимиру Путину.
RT на русском 21:03
Экономика
Пенсионерам хотят увеличить единовременную выплату
В настоящее время пенсионеры могут получить единовременную выплату данной пенсии только в случае, если она не будет превышать 5% от общей суммы получаемой ими пенсии.
Primpress.ru 06:10
Политика
Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»
В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Известия вчера в 22:05
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Общество
Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы
Со 2 февраля 2020 года Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Интерфакс 11:08
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик не впускает в дом его сына Даниила
Недавно стало известно, что вдова знаменитости Ксения Бик не впускает в дом его сына Даниила.
OAnews 13:09
Общество
Минпромторг заключил контракт на создание замены самолету Ан-2
Минпромторг заключил контракт на разработку нового легкого самолета, который станет заменой Ан-2 («кукурузника»).
Известия 00:36
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Российская газета 01:30
Футбол
В Сети появилось фото мяча Евро-2020
В Сеть попало фото официального мяча Евро-2020, который получил название Uniforia.
Soccer.ru 19:48
Экономика
Эксперты оценили потери экономики России от несоблюдения норм труда
Как отмечается в докладе, основными проявлениями несоблюдения норм охраны труда являются производственные травмы, которые были получены как по вине работодателя, так и из-за неосторожности сотрудника.
REGNUM вчера в 03:09
Культура
Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга
Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
Культуромания 15:47
Футбол
Зинченко после выхода на Евро сделал предложение своей девушке
Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей девушке — украинской спортивной журналистке Владе Седан — на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Матч ТВ вчера в 12:17
Экономика
Финансирование мусорной реформы из бюджета сократится на четверть
Национальный проект «Экология» оказался единственным, финансирование которого из федерального бюджета будет сокращено в следующие три года.
Ведомости 17:22
Авто
Chery презентовала новый кроссовер Chery Tiggo 7
Задняя часть автомобиля повторяет линии Tiggo 8. Размеры модернизированного Chery Tiggo 7 - 4500 х 1842 х 1746 мм, колесная база - 2670 мм.
ГЛАС.RU 04:31