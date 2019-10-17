Футбол
Газета.RuТедеско высказался о травмах игроков «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал количество травм у игроков команды. Специалист заявил, что после перехода в столичный клуб не было сюрпризов, однако его удивило количество травмированных футболистов.
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Баскетбол
ЦСКА победил «Химки» в матче Евролиги
Кино
Валерия Гай Германика: меня не покидают мысли об апокалипсисе
Известный российский режиссёр авторского кино Валерия Гай Германика дала интервью журналу «Искусство кино» перед премьерой своей новой картины «Мысленный волк», в котором заявила, что ее не покидает постоянное предчувствие апокалипсиса.
Политика
Эрдоган выбросил полученное от Трампа письмо
Ранее в СМИ сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп в день начала турецкой операции на севере Сирии отправил президенту Турции письмо, в котором призывал Эрдогана «не валять дурака» и «не подводить весь мир».
Политика
Верховная рада начала расследование против трех украинских телеканалов
Парламент Украины создал временную комиссию, которая займется расследованием в отношении телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK.
Шоу-бизнес
Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи
В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой, сообщает Starhit.
Экономика
ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток
Отмечается, что дивиденды будут выплачиваться дважды в год, при этом размер промежуточных дивидендов будет рассчитываться по данным консолидированной финансовой отчётности за полугодие.
Политика
На Украине задержан Олег Гладковский, подозреваемый в хищениях
На Украине задержан бывший первый заместитель секретаря СНБО Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях Олег Гладковский, сообщает ТАСС.
Общество
Кейт Миддлтон встретила Диану и ее сына Уильяма в Пакистане
Примечательно, что пакистанская Диана назвала своего сына в честь принца Уильяма.
Футбол
Черчесов: могу назвать три версии возможного спада в игре Чалова
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
Общество
Квартиру Сергея Жигунова арестовали за долги
Накануне стало известно, что по иску одного из банков Волгограда была арестована однокомнатная квартира актера на Мосфильмовской улице.
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Здоровье
Руденя выступил с рядом инициатив в рамках реализации нацпроекта
С рядом инициатив в рамках реализации национального проекта "здравоохранение" выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Игры
«Она вернула мне веру в игры по Star Wars»: первые отзывы критиков о Fallen Order
Армия и оружие
Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии
Силы возглавляемой США коалиции нанесли авиаудар по собственному складу оружия в Сирии.
Армия и оружие
Турция пообещала свернуть операцию в Сирии после отхода курдов
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара полностью прекратит военную операцию на севере Сирии после того, как курдские формирования отступят за пределы 32-километровой зоны безопасности.
Спорт
МОК перенесёт некоторые соревнования на ОИ-2020 из Токио в Саппоро
Международный олимпийский комитет (МОК) перенесёт марафон и соревнования по спортивной ходьбе из Токио в Саппоро во время летних Олимпийских игр 2020 года.
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Армия и оружие
Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку
Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.
Политика
Путин призвал неформально подойти к помощи пострадавшим от паводка
Происшествия
На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»
В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила преподавателю о необходимости дать домашнее задание.
Космос
Описание древней солнечной бури нашли в ассирийских табличках
Ученые из Японии и Великобритании объявили, что нашли, вероятно, самое раннее описание солнечной бури.
Политика
Госдеп лишился возможности влиять на политику США по Украине
Агентство Bloomberg пишет, что такое решение Белого дома вызвано желанием обойти официальную линию США по Украине.
Политика
Великобритания и ЕС договорились о Brexit
Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что правительству Великобритании и ЕС удалось заключить новую сделку об условиях Brexit, сообщает ТАСС.
Политика
Путин признал деятелей кино «мягкой силой» России
Президент России Владимир Путин приехал во ВГИК имени С.А. Герасимова, чтобы лично поздравить институт со 100-летием и устроить встречу с деятелями культуры.
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