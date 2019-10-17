Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал количество травм у игроков команды. Специалист заявил, что после перехода в столичный клуб не было сюрпризов, однако его удивило количество травмированных футболистов.

Кино Валерия Гай Германика: меня не покидают мысли об апокалипсисе Известный российский режиссёр авторского кино Валерия Гай Германика дала интервью журналу «Искусство кино» перед премьерой своей новой картины «Мысленный волк», в котором заявила, что ее не покидает постоянное предчувствие апокалипсиса.

Политика Эрдоган выбросил полученное от Трампа письмо Ранее в СМИ сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп в день начала турецкой операции на севере Сирии отправил президенту Турции письмо, в котором призывал Эрдогана «не валять дурака» и «не подводить весь мир».

Шоу-бизнес Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой, сообщает Starhit.

Экономика ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток Отмечается, что дивиденды будут выплачиваться дважды в год, при этом размер промежуточных дивидендов будет рассчитываться по данным консолидированной финансовой отчётности за полугодие.

Общество Квартиру Сергея Жигунова арестовали за долги Накануне стало известно, что по иску одного из банков Волгограда была арестована однокомнатная квартира актера на Мосфильмовской улице.

Политика Путин предложил отменить международный взнос России Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.

Политика Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Армия и оружие Турция пообещала свернуть операцию в Сирии после отхода курдов Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара полностью прекратит военную операцию на севере Сирии после того, как курдские формирования отступят за пределы 32-километровой зоны безопасности.

Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

Происшествия На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке» В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила преподавателю о необходимости дать домашнее задание.

Политика Великобритания и ЕС договорились о Brexit Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что правительству Великобритании и ЕС удалось заключить новую сделку об условиях Brexit, сообщает ТАСС.