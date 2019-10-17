Футбол

Газета.RuГазета.RuТедеско высказался о травмах игроков «Спартака»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал количество травм у игроков команды. Специалист заявил, что после перехода в столичный клуб не было сюрпризов, однако его удивило количество травмированных футболистов.
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