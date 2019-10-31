Футбол
Газета.RuТедеско высказался о встречах Карпина со «Спартаком»
Джордан Ларссон
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Джордан Ларссон
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Александр Долгов
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско высказался о наставнике "Ростова" Валерии Карпине, ранее возглавлявшим москвичей. В матче 1/8 финала Кубка России красно-белые одолели дончан (2:1) и вышли в 1/4 финала турнира.
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