Футбол

Газета.RuГазета.RuТедеско высказался о встречах Карпина со «Спартаком»

Спартак — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Джордан Ларссон
43′
Джордан Ларссон
59′
86′
Александр Долгов
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско высказался о наставнике "Ростова" Валерии Карпине, ранее возглавлявшим москвичей. В матче 1/8 финала Кубка России красно-белые одолели дончан (2:1) и вышли в 1/4 финала турнира.
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Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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