Хороший. Каждый коллектив имеет сильных и опытных игроков, которые могут обращаться с мячом. Они все техничны. Тактический уровень тоже хорошимй. Команды имеют определенную идею, а также соответствующую подготовку.

Политика Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.

Общество РЖД показали макет нового плацкартного вагона На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.

Общество Криштиану Роналду тайно женился Накануне, 20 ноября, ведущий футболист сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду женился на своей возлюбленной Джорджине Родригес.

Транспорт Президент откроет движение по первым Московским центральным диаметрам Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московского центрального диаметра (МЦД).

Авто Кроссовер Aston Martin DBX представлен официально Компания Aston Martin представила на автосалоне в Лос-Анджелесе первый в своей истории кроссовер - DBX.

Политика Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.

Политика Демократы запретили вызывать сына Байдена на слушания по импичменту Республиканцы предложили вызвать для дачи показаний на слушаниях по импичменту президента Дональда Трампа Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена, а также сотрудника разведслужб, подавшего жалобу на телефонный разговор лидеров США и Украины.

Армия и оружие Российские «Панцири» защитили авиасалон в Дубае Зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия "Панцирь-С" предназначен для непосредственного прикрытия вверенного объекта и поражения воздушных целей в радиусе 20 километров на высоте до 15 км. Система захвата и сопровождения целей многоканальная, одновременно "Панцирь" может вести до 10 объектов, обстреливая четыре наиболее опасных.

Гаджеты Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro получил больше памяти Изначально модель Redmi Note 8 Pro вышла в версиях с 6 Гбайт и 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 64 Гбайт и 128 Гбайт соответственно.