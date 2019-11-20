РПЛ
ProstoProSportТедеско высказался об уровне РПЛ
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Хороший. Каждый коллектив имеет сильных и опытных игроков, которые могут обращаться с мячом. Они все техничны. Тактический уровень тоже хорошимй. Команды имеют определенную идею, а также соответствующую подготовку.
— Доменико Тедеско, итальянский футбольный тренерГазета.Ru вчера в 09:38
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