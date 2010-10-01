Футбол
RT на русскомТедеско: я всегда находил критику положительной
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Происшествия
На пустившую за руль шестилетнего сына челнинку завели уголовное дело
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Общество
Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров
Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Политика
США пригрозили «Северному потоку-2» задержкой
Американский сенатор Тед Круз рассказал, что санкции США против «Северного потока-2» могут задержать запуск газопровода.
Политика
Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии
Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Футбол
Россию могут лишить права на проведение матчей Евро-2020
Если факт манипуляций допинг-пробами будет доказан, то Россию могут лишить права проводить спортивные турниры, в том числе и чемпионат Европы по футболу, утверждает Daily Mail.
Наука
В Денисовой пещере нашли древнейшую фигурку пещерного льва
Археологи нашли в Денисовой пещере фигурку пещерного льва, вырезанную из бивня мамонта, сообщается на сайте издания Сибирского отделения РАН.
Общество
В МВД признали отца Багдасарян законным гражданином России
Давид Кемулария, адвокат осуждённой за многочисленные нарушения правил дорожного движения Мары Багдасарян, сообщил, что повторная проверка Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве показала, что её отец, Эльмар Багдасарян, законно имеет российское гражданство.
Здоровье
Уволенный врач-трансплантолог заявил об уголовном деле против себя
Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое СК возбудил из-за применения препарата «Алемтузумаб» при пересадке детям почек, сообщает «Медвестник» со ссылкой на источник, близкий к СК.
Экономика
«Роснефть» опровергла данные о снижении добычи и дивидендов «Башнефти»
Компания "Роснефть" опровергает данные о снижении добычи и дивидендов "Башнефти" после смены собственника.
Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
Несколькими днями ранее скандал в процессе обсуждения войны в Донбассе (а именно – "формулы Штайнмайера") произошел в прямом эфире российского телеканала - ведущий программы "60 минут" на канале "Россия 1" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Религия
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 20 ноября отмечает день рождения.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
Здоровье
Диетолог рассказала, чем опасно интервальное голодание
Интервальное голодание может спровоцировать набор веса и проблемы с обменом веществ, рассказала Агентству "Москва" главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Наука
Причину возникновения рака назвали ученые
Политика
Помпео планирует покинуть администрацию Трампа
Государственный секретарь США Майк Помпео планирует покинуть администрацию американского президента Дональда Трампа, сообщают источники.
Происшествия
Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой
Девятилетнюю девочку, пропавшую в кубанском хуторе Родниковском во время прогулки, нашли живой.
Общество
Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.
Космос
Странная комета из чужой системы была на фото раньше, чем ее открыли
Получившая имя своего первооткрывателя чрезвычайно захватывающая межзвездная комета 2I/Borisov, оказывается, на тот момент уже была глубоко внутри Солнечной системы.
Культура
Сергей Полунин отмечает 30-летие
20 ноября исполняется 30 лет артисту балета Сергею Полунину.
Гаджеты
Дешевые смартфоны на Android назвали опасными
Эксперты компании Kryptowire провели закупку 29 моделей смартфонов различных производителей и обнаружили на устройствах 146 различных уязвимостей и шпионских функций.
Гаджеты
Все смартфоны Samsung линейки Galaxy A получат Android 10 из коробки
Самой младшей моделью обновленной линейки Samsung Galaxy A станет смартфон Galaxy A01.
Экономика
Тюменская область в 2019 году получит наибольший грант из регионов УФО
Тюменская область получит наибольший грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти в 2019 году из всех регионов Уральского федерального округа.