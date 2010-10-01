Футбол

RT на русскомRT на русскомТедеско: я всегда находил критику положительной

Есть тоже несколько клубных легенд. Я всегда находил это положительным.
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Тедеско считает, что критика легенд «Спартака» ничем не отличается от «Шальке»

Спорт-Экспресс09:39

Тедеско ответил на критику Мостового и Ловчева

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Матч ТВ10:20

Тедеско объяснил, почему выбрал «Спартак»

Sportbox.RU09:43

Доменико Тедеско: «Знал, что „Спартак“ – народный клуб. Это было одной из причин приехать сюда»

Sports.ru10:42

Тедеско: «Критика Мостового и Ловчева? То же самое было с клубными легендами „Шальке“»

Бомбардир.ру09:57

Тедеско: я всегда находил критику положительной

RT на русском10:27
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 18:25, Вашингтон
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