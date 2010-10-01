Футбол
RT на русскомТедеско: я всегда находил критику положительной
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Политика
В Кремле ответили на территориальные претензии Эстонии
По мнению спикера эстонского парламента, прогресс в утверждении пограничного договора может быть достигнут, только когда Москва признает Тартуский договор и границы прибалтийской республики в соответствии с ним.
Общество
Центр изучения коррупции рассказал о 70 офшорах Абызова
В отчете Swedbank говорится, что у менеджера кредитной организации Алексея Эверсона была возможность управлять счетами одной из компаний Абызова.
Футбол
В РФС отреагировали на оскорбления Дзюбы на матче с Сан-Марино
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался по поводу оскорблений капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
Авто
Новая Hyundai Sonata. Стали известны российские цены
Компания Hyundai представила в Москве восьмое поколение Sonata и объявила цены на седан.
Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах, где будет тёплый декабрь
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидается в стране в декабре.
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Политика
Трамп назвал вторые слушания по импичменту «великим днем»
Последние слушания в Конгрессе по делу об импичменте президента США стали «великим днем для республиканцев».
Шоу-бизнес
У беременной Оксаны Самойловой обнаружили «букет» серьезных осложнений
Сама Самойлова называет их «адскими» осложнениями, и из-за них Оксане пришлось немало времени провести в больницах.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой
По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Политика
Замглавы МИД Украины объявила об уходе из-за нежелания дружить с РФ
Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль, курирующая вопросы европейской интеграции, заявила о намерениях оставить свой пост.
Политика
Бени Ганц не смог сформировать правительство в Израиле
21 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернул президенту Реувену Ривлину мандат на формирование правительства, так как не смог его сформировать.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Футбол
УЕФА открыл дело против сборной Бельгии после матча с Россией
УЕФА открыл дисциплинарное дело против королевской бельгийской футбольной ассоциации из-за инцидента во время матча.
Общество
Путин назвал скромными успехи в деле повышения доходов населения
Скачок на 3% стал самым сильным квартальным ростом по крайней мере с 2014 года, однако экономисты утверждают, что резкий рост реальных доходов россиян в третьем квартале 2019 года «не бьется» с другими данными о состоянии экономики.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Энергетика
Россия снизила цены на газ для Молдавии
Цены на газ из России для Молдавии снизятся после изменений формулы контракта, заявил российский вице-премьер Дмитрий Козак после российско-молдавских переговоров.
Гаджеты
Новый смартфон Vivo S1 Pro получил квадрокамеру с сенсором на 48 Мп
Новый смартфон компании Vivo модели S1 Pro получил основную квадрокамеру, имеющую сенсор на 48 Мп (f/1,8). Предусмотрен также датчик на 8 Мп (f/2,2) и два на 2 Мп (f/2,4). Дактилоскоп встроен в Super Amoled-экран размером 6,38 дюйма разрешением 2340 х 1080 точек.
Экономика
Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года
Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Шоу-бизнес
Отекшая Пугачева вышла в свет в неопрятном виде
Общественность удивил неопрятный внешний артистки, пишет «Дни.ру». По случаю посещения Пугачевой концерта, журналисты окружили ее вниманием.
Общество
Для российских водителей могут ввести внеочередной медосмотр
Водителю придется пройти внеочередное освидетельствование у профильного врача - на это ему дадут один месяц.
Спорт
В WoW Classic добавляют Ущелье Песни войны и Альтеракскую долину
Уже 10 декабря игрокам откроется доступ к двум полям сражений: Ущелью Песни войны и Альтеракской долине.
Наука
Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Команда ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего под руководством профессора Трея Айдекера вывела точную формулу пересчета собачьего возраста в человеческий.
Общество
Чтобы не принести в семью беды: что запрещено делать в Михайлов день
В четверг, 21 ноября, отмечается один из важных праздников: Михайлов день.
Экономика
Медведеву пожаловались из-за маркировки продуктов
Ряд объединений производителей и продавцов продуктов направили председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву письмо, в котором выразили обеспокоенность из-за внедрения в стране системы маркировки товаров.