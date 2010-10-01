Футбол

RT на русскомRT на русскомТедеско: я всегда находил критику положительной

Есть тоже несколько клубных легенд. Я всегда находил это положительным.
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Тедеско считает, что критика легенд «Спартака» ничем не отличается от «Шальке»

Спорт-Экспресс09:39

Тедеско ответил на критику Мостового и Ловчева

Чемпионат09:58

Тедеско рассказал, как относится к критике ветеранов «Спартака»

Матч ТВ10:20

Тедеско объяснил, почему выбрал «Спартак»

Sportbox.RU09:43

Доменико Тедеско: «Знал, что „Спартак“ – народный клуб. Это было одной из причин приехать сюда»

Sports.ru10:42

Тедеско: «Критика Мостового и Ловчева? То же самое было с клубными легендами „Шальке“»

Бомбардир.ру09:57

Тедеско: я всегда находил критику положительной

RT на русском10:27
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В Кремле ответили на территориальные претензии Эстонии

По мнению спикера эстонского парламента, прогресс в утверждении пограничного договора может быть достигнут, только когда Москва признает Тартуский договор и границы прибалтийской республики в соответствии с ним.
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Центр изучения коррупции рассказал о 70 офшорах Абызова

В отчете Swedbank говорится, что у менеджера кредитной организации Алексея Эверсона была возможность управлять счетами одной из компаний Абызова.
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Футбол

В РФС отреагировали на оскорбления Дзюбы на матче с Сан-Марино

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Компания Hyundai представила в Москве восьмое поколение Sonata и объявила цены на седан.
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В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
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Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидается в стране в декабре.
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Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
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Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
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Киев обвинил Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

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УЕФА открыл дело против сборной Бельгии после матча с Россией

УЕФА открыл дисциплинарное дело против королевской бельгийской футбольной ассоциации из-за инцидента во время матча.
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Путин назвал скромными успехи в деле повышения доходов населения

Скачок на 3% стал самым сильным квартальным ростом по крайней мере с 2014 года, однако экономисты утверждают, что резкий рост реальных доходов россиян в третьем квартале 2019 года «не бьется» с другими данными о состоянии экономики.
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Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
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Цены на газ из России для Молдавии снизятся после изменений формулы контракта, заявил российский вице-премьер Дмитрий Козак после российско-молдавских переговоров.
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Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
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Ряд объединений производителей и продавцов продуктов направили председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву письмо, в котором выразили обеспокоенность из-за внедрения в стране системы маркировки товаров.
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