Футбол
Нева СпортТедеско и «Спартак» проводят решающие переговоры
По информации источника, клуб и специалист проводят решающий раунд переговоров по поводу назначения Тедеско на пост главного тренера. Отмечается, что с тренером обсуждается соглашение на срок два года и девять месяцев с зарплатой полтора миллиона евро за сезон.
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Тедеско в «Спартаке» понравилось не все, но приход Трпишовского практически невозможен
Спорт день за днемвчера в 09:46
Тедеско хочет в «Спартак», Луческу — в «Динамо», а у Малкина и ВАДА — кошмар
Спорт-Экспрессвчера в 11:00
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Политика
Пелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания конгрессу
Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси предупредила Белый дом, что отказ от дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа будет расцениваться как препятствование расследованию.
РИА Новости вчера в 21:31
Путешествия
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда туристы могут поехать вместо турецкого курорта Анталья, где отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса.
РИА Новости вчера в 22:59
Общество
Назван российский регион с самой высокой смертностью от алкоголя
В целом от нетрезвого образа жизни умирают чаще, чем из-за ДТП (1%) и убийств (0,4 %) вместе взятых Лидируют по смертности из-за употребления алкогольных напитков дальневосточные регионы.
RuNews24.ru вчера в 03:15
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»
По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.
Интерфакс вчера в 23:08
Политика
Лукашенко заявил о стремлении Зеленского решить конфликт в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский стремится урегулировать конфликт на Донбассе.
Газета.Ru вчера в 08:42
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Волгоградом
Четыре человека погибли в ночь на среду в ДТП в городе Михайловка Волгоградской области.
ТАСС 00:27
Политика
Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 16:36
Общество
Johnson & Johnson выплатит мужчине с грудью $8 миллиардов
Суд присяжных в Филадельфии обязал выплатить 8 миллиардов долларов компанию Johnson & Johnson мужчине в качестве компенсации.
BFM.ru 00:28
Происшествия
Недовольные мэром мексиканцы привязали его к пикапу
Жители, недовольные работой главы администрации муниципалитета Лас-Маргаритас, перешли от слов к делу.
Российская газета вчера в 20:57
Происшествия
Вандалы в Уссурийске засыпали землей Вечный огонь
Вандалы в Уссурийске засыпали землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны на площади Победы.
РБК 00:33
Футбол
Футбол. 20 лет легендарному матчу Россия – Украина. Видео
20 лет назад, 9 октября 1999 года, состоялся один из самых известных матчей в истории сборной России.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:41
Игры
PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года
News.ru вчера в 08:43
Музыка
Хаски выпустил клип на песню «Седьмое октября» в день рождения Путина
Что еще известно: Оригинальный трек «Седьмое октября» был опубликован в 2011 году.
Snob.ru вчера в 09:53
Общество
Нобелевскую премию по физике вручили первооткрывателям экзопланеты
Преподающий в США канадец Джеймс Пиблз, а также Мишель Майор и Дидье Кело из Швейцарии стали лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук.
BFM.ru вчера в 09:35
Хоккей
Кузнецов прокомментировал первую шайбу в нынешнем сезоне
Российский нападающий клуба Национальный хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" Евгений Кузнецов прокомментировал первую шайбу в нынешнем сезоне.
Газета.Ru 00:25
Происшествия
Экс-начальника рудника «Мир» нашли мертвым в СИЗО
РБК вчера в 03:15
Гаджеты
«Убийца Xiaomi» получит два аккумулятора
Аппарат прозвали «убийцей Xiaomi», но на самом деле вместо Xiaomi можно подставить практически любой другой бренд, так как грядущий смартфон действительно впечатляет параметрами.
iXBT.com вчера в 04:39
Экономика
В России могут возникнуть перебои в поставках импортной воды
Риск перебоев поставок импортной бутилированной воды может возникнуть в России после внедрения маркировки этой продукции.
Газета.Ru вчера в 19:11
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Культуромания 07 октября в 04:57
Политика
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Грузия вновь подсчитала потери из-за запрета на прямое авиасообщение с Россией.
Известия вчера в 22:36
Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
StarHit.ru 07 октября в 07:11
Происшествия
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Казахстане, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало, сообщила пресс-служба департамента по ЧС (ДЧС) Алма-Атинской области.
РИА Новости вчера в 21:24
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru вчера в 05:56
Единоборства
Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном
Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Вести.Ru 07 октября в 14:17
Общество
Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными
С 1 января 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными.
Известия вчера в 05:33
Финансы
Евро и доллар удерживают свои позиции
Евро и доллар удерживают свои позиции Курс валют на сегодня.
Экспресс газета 07 октября в 23:30
Хоккей
18-летний русский хоккеист уложил на лед 100-килограммового канадца
Перчатки скинули 18-летний защитник «Локомотива» Даниил Мисюль и 29-летний канадский форвард «Ак Барса» Патрис Кормье.
Sport24.ru вчера в 12:55
Футбол
Новиков назначен и.о. главного тренера «Динамо»
Газета.Ru вчера в 03:34