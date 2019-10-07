Основной претендент на должность главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско покинул офис красно-белых. По нашим данным, основные параметры его контракта с московским клубом согласованы. Официально о назначении 34-летнего специалиста, судя по всему, объявят в ближайшее время.

с чего всё началось

Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду. Об этом 7 октября пишет «Спорт-Экспресс».

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