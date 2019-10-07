Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду. Об этом 7 октября пишет «Спорт-Экспресс».

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Политика В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока-2» В комитете Госдумы РФ по энергетике обосновали несостоятельность заявлений Вашингтона о том, что запуск газопровода "Северный поток - 2" якобы нанесет сокрушительный удар по энергобезопасности Европы и ее энергетическому разнообразию.

Экономика Здания Минэкономразвития на «Маяковской» выставили на продажу Торги по продаже пяти зданий общей площадью 29 400 кв. м на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах пройдут 11 ноября, сказано на сайте госкомпании Дом.РФ.

Единоборства Узбекистанский боец MMA умер после поединка в Грозном Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов скончался после боя с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 100, передает ТАСС.

Политика Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.

Армия и оружие Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.

Авто Продажи китайских автомобилей в сентябре увеличились на 18% Лидером на рынке среди китайских компаний стал Haval. Дилеры бренда реализовали в сентябре 1 175 автомобилей, что в 5,5 раза больше.

Происшествия В Алабяно-Балтийском тоннеле Москвы ночью перекроют движение Движение транспорта перекроют в ночь на 8 октября в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве в сторону улицы Алабяна для проведения ремонтных работ, в понедельник сообщается на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Происшествия Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.

Политика Путин повысил зарплаты президенту и премьеру Российский лидер Владимир Путин подписал указ о повышении на 4,3% зарплаты президенту и председателю правительства России.

Шоу-бизнес 10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.