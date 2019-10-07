Футбол

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Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду. Об этом 7 октября пишет «Спорт-Экспресс».
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