Футбол
ИзвестияТедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду. Об этом 7 октября пишет «Спорт-Экспресс».
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 14:53, Ашберн
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Курске возросло до шести
Политика
В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока-2»
В комитете Госдумы РФ по энергетике обосновали несостоятельность заявлений Вашингтона о том, что запуск газопровода "Северный поток - 2" якобы нанесет сокрушительный удар по энергобезопасности Европы и ее энергетическому разнообразию.
Происшествия
Пять человек пострадали в массовой драке со стрельбой в Новосибирске
Пять человек пострадали в результате массовой драки в Новосибирске, которая завершилась стрельбой и поджогом автомобиля.
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом
Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
Экономика
Здания Минэкономразвития на «Маяковской» выставили на продажу
Торги по продаже пяти зданий общей площадью 29 400 кв. м на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах пройдут 11 ноября, сказано на сайте госкомпании Дом.РФ.
Единоборства
Узбекистанский боец MMA умер после поединка в Грозном
Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов скончался после боя с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 100, передает ТАСС.
Политика
Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу
Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
Политика
Володин призвал президента Грузии извиниться за оскорбление России
«Президент Грузии, которая публично сказала о России, как стране-агрессоре, должна эти слова дезавуировать, извиниться и объяснить свою позицию», — добавил Володин.
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Армия и оружие
Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом
Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.
Авто
Продажи китайских автомобилей в сентябре увеличились на 18%
Лидером на рынке среди китайских компаний стал Haval. Дилеры бренда реализовали в сентябре 1 175 автомобилей, что в 5,5 раза больше.
Происшествия
В Алабяно-Балтийском тоннеле Москвы ночью перекроют движение
Движение транспорта перекроют в ночь на 8 октября в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве в сторону улицы Алабяна для проведения ремонтных работ, в понедельник сообщается на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.
Игры
Через месяц игра Red Dead Redemption 2 выйдет на PC
В ноябре Red Dead Redemption 2 станет доступна в магазинах Epic Games Store, Humble Store, GameStop и онлайн-магазине Rockstar Games Launcher.
Общество
Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева
Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева».
Происшествия
Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского
Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
Футбол
Дешам заявил, что Льорис выбыл до конца года из-за травмы
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сообщил, что основной вратарь национальной команды и английского «Тоттенхэма» Уго Льорис больше не сыграет в 2019 году из-за травмы.
Культура
В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»
Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
Общество
В Москву вернется сентябрьское тепло
В Москву после холодов вернется сентябрьское тепло.
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Экономика
В Китае выращивают свиней размером с белых медведей
Политика
МИД России обвинил Киев в насильственной украинизации страны
"Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны", - подчеркнул МИД.
Политика
Путин повысил зарплаты президенту и премьеру
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о повышении на 4,3% зарплаты президенту и председателю правительства России.
Шоу-бизнес
10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Кино
Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
Политика
Путин рассказал, что ему неинтересно положение Зеленского
Президенту России Владимиру Путину неинтересно, в каком положении находится его украинский коллега Владимир Зеленский.
Политика
Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Наука
Названы самые безопасные страны при апокалипсисе
В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.