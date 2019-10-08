Футбол
Московский КомсомолецТедеско улетел в Германию и вернется в «Спартак» в пятницу
Немецкий специалист итальянского происхождения Доменико Тедеско, которого СМИ назвали главным кандидатом на пост тренера "Спартака", пока улетел в Германию. Как сообщает "Спорт-экспресс", сегодня не состоится ожидавшееся ранее официальное объявление Тедеско наставником красно-белых.
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Тедеско в «Спартаке» понравилось не все, но приход Трпишовского практически невозможен
Спорт день за днем09:46
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Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
Происшествия
Басманный суд продлил домашний арест Майклу Калви
Во вторник Басманный суд Москвы продлил домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера его компании Филиппа Дельпаля до 13 декабря, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Политика
Джим Керри посвятил карикатуру Зеленскому и Трампу
Транспорт
РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва – Петербург
Как сообщалось, ввод ВСМ Москва – Петербург в эксплуатацию предполагается в 2026 году, эксплуатационная длина трассы составит 659 км, минимальное время в пути – 2 часа 10 мин (без остановок), говорилось в материалах к проекту финансового плана ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на ближайшую трехлетку.
Общество
Клишас объяснил необходимость закона о блокировке электронной почты
В новом законопроекте требования распространяются на сервисы, которые включены в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора, среди них «Яндекс.Почта», Почта Mail.ru, «Рамблер.Почта».
Общество
Суд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова
Происшествия
Два человека пострадали при столкновении трамваев на востоке Москвы
ДТП произошло у дома 13 по Ивантеевской улице. В результате столкновения трамваев пострадало два человека, сказал собеседник агентства.
Политика
Лукашенко назвал войну в Донбассе конфликтом России и Украины
С 2014 года в Донбассе идет конфликт между Россией и Украиной, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Политика
Путин поручил проработать вопрос сближения законов России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин дал поручение федеральным органам исполнительной власти проработать вопрос синхронизации законодательства России и Белоруссии в различных сферах, сообщил РБК источник, близкий к российскому правительству.
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Политика
МИД обвинил США в намеренном препятствовании работы делегаций в ООН
Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, выступая на заседании Первого комитета ГА ООН, высказался о проблеме с невыдачей виз российским дипломатам.
Политика
В ОБСЕ напомнили о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов
Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Происшествия
Четыре человека погибли в страшном ДТП в Шекснинском районе
Мужчина и три женщины погибли при столкновении иномарки и бензовоза в Шекснинском районе.
Единоборства
Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном
Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Общество
В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер»
Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.
Политика
Глава МИД Украины рассказал о вариантах взаимодействия с Донбассом
Договариваться, тянуть или бросить: Украина может использовать несколько тактик в отношении республик Донбасса, заявил 7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Наука
Разработан мобильный биосенсор на основе оксида графена
Группа инженеров из центра «Композиты России» МГТУ имени Н. Э. Баумана усовершенствовала технологию создания биосенсоров на основе оксида графена.
Шоу-бизнес
Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии
Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии.
Гаджеты
В России представили Redmi Note 8 Pro и «аэрокосмический» чемодан
В Москве официально представлен смартфон Redmi Note 8 Pro, который его производитель, технологическая корпорация Xiaomi, назвала «королем среднего класса».
Кино
Федор Бондарчук снимет свой первый сериал
Российский режиссер Федор Бондарчук начал снимать свой первый сериал, который получил название «Псих», сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Здоровье
Бывший главврач указал инициатора закрытия роддома в Новоалтайске
Инициатором закрытия нашего роддома является один-единственный человек — это главный акушер-гинеколог Алтайского края Ирина Молчанова.
Кино
Трейлер сериала «Ведьмак» покажут в конце октября
Во время мероприятия San Diego Comic-Con в июле 2019 года канал Netflix представил короткий трейлер будущего сериала «Ведьмак».
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
Спорт
Россия передала WADA ответы по делу о данных московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило объяснение от российской стороны по делу возможных махинациях данными московской лаборатории.
Политика
Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется и на Южные Курилы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что суверенитет его страны распространяется, в том числе, на южную часть Курил, пишет ТАСС.