Футбол

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецТедеско улетел в Германию и вернется в «Спартак» в пятницу

Немецкий специалист итальянского происхождения Доменико Тедеско, которого СМИ назвали главным кандидатом на пост тренера "Спартака", пока улетел в Германию. Как сообщает "Спорт-экспресс", сегодня не состоится ожидавшееся ранее официальное объявление Тедеско наставником красно-белых.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

СМИ: Тедеско не достиг договорённости с руководством «Спартака»

RT на русском08:20

Источник: Тедеско вернулся в Германию, чтобы расторгнуть контракт с «Шальке». В пятницу он возглавит «Спартак»

Sportbox.RU07:36

У Тедеско нет договоренности со «Спартаком» о контракте

Metaratings08:59

Тедеско в «Спартаке» понравилось не все, но приход Трпишовского практически невозможен

Спорт день за днем09:46

В Германии назвали дату подписания контракта Тедеско со «Спартаком»

Матч ТВ09:35

Тедеско хочет в «Спартак», Луческу — в «Динамо», а у Малкина и ВАДА — кошмар

Спорт-Экспресс11:00

Доменико Тедеско пока не подписал контракт с московским Спартаком

Эхо Москвы07:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 15:32, Ашберн
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Гаджеты

Ремонтопригодность Samsung Galaxy Fold оценили в 2 балла из 10

MobiDevices 03:44
Происшествия

Басманный суд продлил домашний арест Майклу Калви

Во вторник Басманный суд Москвы продлил домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера его компании Филиппа Дельпаля до 13 декабря, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:22
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии

Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Политика

Джим Керри посвятил карикатуру Зеленскому и Трампу

РИА Новости вчера в 18:30
Транспорт

РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва – Петербург

Как сообщалось, ввод ВСМ Москва – Петербург в эксплуатацию предполагается в 2026 году, эксплуатационная длина трассы составит 659 км, минимальное время в пути – 2 часа 10 мин (без остановок), говорилось в материалах к проекту финансового плана ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на ближайшую трехлетку.
Интерфакс вчера в 09:08
Общество

Клишас объяснил необходимость закона о блокировке электронной почты

В новом законопроекте требования распространяются на сервисы, которые включены в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора, среди них «Яндекс.Почта», Почта Mail.ru, «Рамблер.Почта».
РБК 12:33
Общество

Суд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова

RT на русском 08:56
Происшествия

Два человека пострадали при столкновении трамваев на востоке Москвы

ДТП произошло у дома 13 по Ивантеевской улице. В результате столкновения трамваев пострадало два человека, сказал собеседник агентства.
Интерфакс 14:39
Политика

Лукашенко назвал войну в Донбассе конфликтом России и Украины

С 2014 года в Донбассе идет конфликт между Россией и Украиной, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Lenta.ru 06:03
Политика

Путин поручил проработать вопрос сближения законов России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин дал поручение федеральным органам исполнительной власти проработать вопрос синхронизации законодательства России и Белоруссии в различных сферах, сообщил РБК источник, близкий к российскому правительству.
РБК 10:03
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Политика

МИД обвинил США в намеренном препятствовании работы делегаций в ООН

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, выступая на заседании Первого комитета ГА ООН, высказался о проблеме с невыдачей виз российским дипломатам.
РЕН ТВ 11:53
Политика

В ОБСЕ напомнили о ранее принадлежавшем России Крыме

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Lenta.ru 00:54
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов

Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Discover24 07:09
Происшествия

Четыре человека погибли в страшном ДТП в Шекснинском районе

Мужчина и три женщины погибли при столкновении иномарки и бензовоза в Шекснинском районе.
Вологда Регион 02:45
Единоборства

Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном

Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Вести.Ru вчера в 14:17
Происшествия

Специалисты не нашли повышенной радиации в прибывшем в Москву поезде

RT на русском 14:53
Общество

В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер»

Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.
РБК вчера в 11:10
Политика

Глава МИД Украины рассказал о вариантах взаимодействия с Донбассом

Договариваться, тянуть или бросить: Украина может использовать несколько тактик в отношении республик Донбасса, заявил 7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
REGNUM вчера в 19:03
Наука

Разработан мобильный биосенсор на основе оксида графена

Группа инженеров из центра «Композиты России» МГТУ имени Н. Э. Баумана усовершенствовала технологию создания биосенсоров на основе оксида графена.
Индикатор 06 октября в 09:29
Шоу-бизнес

Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии.
Российская газета 12:16
Гаджеты

В России представили Redmi Note 8 Pro и «аэрокосмический» чемодан

В Москве официально представлен смартфон Redmi Note 8 Pro, который его производитель, технологическая корпорация Xiaomi, назвала «королем среднего класса».
Коммерсантъ 13:06
Кино

Федор Бондарчук снимет свой первый сериал

Российский режиссер Федор Бондарчук начал снимать свой первый сериал, который получил название «Псих», сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Афиша Daily 03:22
Здоровье

Бывший главврач указал инициатора закрытия роддома в Новоалтайске

Инициатором закрытия нашего роддома является один-единственный человек — это главный акушер-гинеколог Алтайского края Ирина Молчанова.
REGNUM вчера в 00:58
Кино

Трейлер сериала «Ведьмак» покажут в конце октября

Во время мероприятия San Diego Comic-Con в июле 2019 года канал Netflix представил короткий трейлер будущего сериала «Ведьмак».
Игромания.ру 12:23
Шоу-бизнес

В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске

В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews вчера в 12:25
Спорт

Россия передала WADA ответы по делу о данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило объяснение от российской стороны по делу возможных махинациях данными московской лаборатории.
Газета.Ru 14:40
Политика

Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется и на Южные Курилы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что суверенитет его страны распространяется, в том числе, на южную часть Курил, пишет ТАСС.
Страна Советов on-line 11:30
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

РБК 07:26
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное