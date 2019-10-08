Немецкий специалист итальянского происхождения Доменико Тедеско, которого СМИ назвали главным кандидатом на пост тренера "Спартака", пока улетел в Германию. Как сообщает "Спорт-экспресс", сегодня не состоится ожидавшееся ранее официальное объявление Тедеско наставником красно-белых.

Тедеско улетел в Германию и вернется в «Спартак» в пятницу

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