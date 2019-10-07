Футбол

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Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду. Об этом 7 октября пишет «Спорт-Экспресс».
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Тедеско должен подписать контракт со «Спартаком» 7 октября

Как стало известно «Чемпионату», Доменико Тедеско в воскресенье, 6 октября, должен прилететь в Москву. Подписание контракта со «Спартаком» намечено на понедельник, 7-е. На посту главного тренера московского клуба Тедеско сменит Олега Кононова, который на прошлой неделе был отправлен в отставку.
Чемпионат05 октября в 06:06

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Тактический гик, отличник, любимец фанатов. Кто такой Доменико Тедеско

Советский спорт13:00

Тедеско хочет в «Спартак», Луческу — в «Динамо», а у Малкина и ВАДА — кошмар

Спорт-Экспресс11:00

К концу нынешней недели «Спартак» объявит о назначении Тедеско

Sport.ru09:14

Тедеско улетел в Германию по личным делам, контракт со «Спартаком» согласован

Чемпионат08:02

Тедеско – почти в «Спартаке». Он играл в 9-й лиге, тренировал в деревне, а потом работал в Mercedes

Sports.ru08:38

Der Westen: «„Спартак“ должен подписать контракт с Тедеско 11 октября»

Sport24.ru09:14

В Германии назвали дату подписания контракта Тедеско со «Спартаком»

Матч ТВ09:35
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Россия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах

Министерство финансов России и Министерство казначейства и финансов Турции подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах, сообщается на сайте российского ведомства.
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В августе житель Аляски с русской фамилией обнаружил бутылку, которая также содержала послание советских моряков 50-летней давности.
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Общество

Нобелевскую премию по физике вручили первооткрывателям экзопланеты

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Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17

Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
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Мурад Мусаев: «У всех негативное мнение о Берге из-за комментариев одного эксперта»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью «СЭ» объяснил, почему клуб решил летом пригласить нападающего Маркуса Берга.
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Армия и оружие

Сирийские курды назвали условия для переговоров с Москвой и Дамаском

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Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
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Появилось видео отдыха Путина и Шойгу в тайге

СМИ опубликовали видеозапись с отдыха президента РФ Владимира Путина и главы министерства обороны России Сергея Шойгу в сибирской тайге.
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Туроператоры сообщили об ажиотажном спросе на Турцию в октябре

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Американская актриса Шарлиз Терон вывела семилетнего приемного сына Джексона на прогулку в женской одежде.
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Мурад Мусаев: «Если ситуация не изменится, заберем Сорокина уже зимой»

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Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.
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Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Ребровскому

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Джампаоло установил антирекорд в «Милане»

Марко Джампаоло установил антирекорд по продолжительности работы на посту главного тренера «Милана».
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Два человека пострадали при столкновении трамваев на востоке Москвы

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Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»

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