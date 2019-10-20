Считаю, что кардинальных изменений «Спартаку» не нужно. Напомним, Тедеско сменил Олега Кононова на посту главного тренера красно-белых.

Тедеско заявил, что ему не нужны кардинальные изменения в «Спартаке»

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