Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессТедеско заявил, что ему не нужны кардинальные изменения в «Спартаке»

Спартак — Рубин
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
18′
Олег Данченко
Егор Сорокин
Андре Шюррле
49′
54′
Виталий Денисов
Гус Тил
Эсекиэль Понсе
55′
62′
Павел Могилевец
Андре Шюррле
Резиуан Мирзов
63′
68′
Зураб Давиташвили
Бека Микелтадзе
75′
Вячеслав Подберезкин
Николай Кипиани
Наиль Умяров
Джордан Ларссон
84′
90′+2′
Константин Плиев
Считаю, что кардинальных изменений «Спартаку» не нужно. Напомним, Тедеско сменил Олега Кононова на посту главного тренера красно-белых.
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