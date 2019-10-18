Футбол

Вести.RuВести.RuТренер «Спартака» Тедеско: рассчитываем на успех в матче с «Рубином»

Спартак — Рубин
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура российской премьер-лиги с казанским "Рубином".
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