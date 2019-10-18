Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура российской премьер-лиги с казанским "Рубином".

Тренер «Спартака» Тедеско: рассчитываем на успех в матче с «Рубином»

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