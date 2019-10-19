Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».

Тедеско заявил, что в «Спартаке» изучали «Рубин» перед 13-м туром РПЛ

Экономика Экономист раскрыл смысл продления «заморозки» пенсий россиян Продление «заморозки» пенсионных накоплений россиян является ожидаемым событием и может считаться очередным признаком отхода России от стандартов социального государства.

Политика В правительстве назвали странными слова Лукашенко о барьерах России В правительстве России указали на странность заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно «сдерживающих мер» со стороны России в отношении некоторых белорусских товаров.

Происшествия Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.

Политика В США потребовали признать «Азов» террористической организацией Члены конгресса США, возглавляемые Максом Роузом, обратились в Госдепартамент с требованием признать украинский добровольческий полк «Азов» иностранной террористической организацией.

Армия и оружие Макрон усомнился в функционировании НАТО Президент Франции Эммануэль Макрон назвал турецкую операцию в Сирии грубой ошибкой Запада и НАТО. Об этом 18 октября сообщает ТАСС.

Общество В проекте реновации в Москве нашли 255-метровое здание Жилой дом в 72 этажа с разрешенной высотой 255 м включен в проект реновации в 3-м микрорайоне Покровском-Стрешневе в Москве, пишет издание The Village со ссылкой на документы и пресс-службу Москомархитектуры.

Политика В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.

Футбол В Twitter «Амкара» появилась эротическая реклама Официальный аккаунт пермского футбольного клуба «Амкар» в Twitter 18 октября был неожиданно переименован в «Tits» («сиськи» по-английски) и стал наполняться рекламой эротического содержания.

Политика Медведев возмутился политикой США в Европе Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Европа устала от желания США доминировать во всем мире.

Спорт Тренеры спортшколы №3 Читы создают свою федерацию плавания после конфликта с существующей Тренеры спортивной школы №3 в Чите подали документы в Министерство юстиции для создания новой федерации плавания Забайкальского края после конфликта с действующей, по инициативе которой школу лишили олимпийского статуса.

Экономика Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного сбора По мнению члена комитета РСПП по экологии и природопользованию Максима Довгялло, которое приводит издание, с учетом того, что тепло - полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов ЖКХ для населения, а также и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.

Энергетика В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.

Шоу-бизнес Саша Савельева снялась полуобнаженной После рождения сына Саша Савельева довольно быстро пришла в хорошую физическую форму и теперь без стеснения демонстрирует подтянутую фигуру.

Политика Лидеры стран ЕС призвали весь мир сотрудничать со следствием по MH17 Лидеры стран ЕС призвали в согласованном по итогам первого дня саммита в Брюсселе заявлении "все государства" к сотрудничеству со следствием по крушению малайзийского Boeing на востоке Украины.