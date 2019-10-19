Футбол

RT на русскомRT на русскомТедеско заявил, что в «Спартаке» изучали «Рубин» перед 13-м туром РПЛ

Спартак — Рубин
завтра
в 09:30
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
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